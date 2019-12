Auguri “sportivi” di Natale 2019/ Mihajlovic e moglie, Pellegrini col cane, Fognini..

Tanti gli sportivi che in queste ore stanno pubblicando sui rispettivi social i personali auguri di Natale. Si comincia da Arianna Mihajlovic, la moglie del tecnico del Bologna, Sinisa, che ha pubblicato un bello scatto in compagnia della sua dolce metà a fianco di un mega albero con annessa la didascalia: “Quanto manca alla vetta? ‘Tu sali e non pensarci‘ Grande Bologna”. Scatto molto simile quello di Robert Lewandowski, stella della nazionale polacca di proprietà del Bayern Monaco, che si è fatto fotografare in compagnia della compagna, con in braccio la loro figlia e in didascalia la scritta “Buon Natale a tutti”. Simpatico lo scatto di Francesca Vitale, calciatrice che gioca nel Milan, che si è fatta invece immortalare con in braccio un bel cagnolino, ovviamente vestito di rossonero, perchè la fede non si dimentica nemmeno sotto le feste.

AUGURI DI NATALE 2019 SPORTIVI: NEYMAR IN SPIAGGIA

Foto in bianco e nero per Claudio Marchisio, mentre Neymar, la star del Paris Saint Germain e della nazionale brasiliana, appare sorridente e in costume mentre passeggia su una spiaggia del suo paese in compagnia di un amico. Splendido lo scatto del tennista Fabio Fognini mentre coccola la sua “Mìmmi”, appena venuta al mondo (la mamma è la tennista Flavia Pennetta), mentre Federica Pellegrini si è fatta fotografare con in braccio il suo bel cagnolino, un bulldog francese, con la scritta “Goditi tutta la luce del Natale, auguri!”. John Terry si mostra sotto l’albero con la sua famiglia, mentre Alino Diamanti, ex calciatore della nazionale italiana, ha pubblicato un filmato direttamente da Melbourne, in Australia, mentre canta le canzoni natalizie assieme ai suoi figli. Infine Zlatan Ibrahimovic, che ovviamente doveva distinguersi, e che ha ben pensato di pubblicare… un leone sdraiato che mostra un dito medio.

