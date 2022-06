Augusta, mamma di Gabriele Cirilli/ “Non ho fatto in tempo, non me lo perdonerò mai”

Un vecchio detto diceva che “la mamma è sempre la mamma“, come a sottolineare quanto questa figura possa essere importante per oguno di noi proprio perché è in grado di sostenerci e consigliarci anche nei momenti difficili che possono esserci nella vita di ognuno di noi. Anzi, spesso si sostiene anche come siano in grado di “vederci lungo” e capire prima di noi quali siano le persone che meritano la nostra fiducia e chi no. I personaggi famosi ovviamente non fanno eccezione e finiscono per avvertire un vero e proprio vuoto in occasione della scomparsa.

Gabriele Cirilli/ "La fede mi ha salvato dalla depressione"

Una situazione simile è stata vissuta anche da Gabriele Cirilli, che ha sempre avuto un rapporto speciale con Augusta, scomparsa qualche anno fa. Lei è stata una delle poche che lo ha incoraggiato quando lui voleva fare il possibile per diventare attore ma non riusciva a “sfondare”. L’attore era arrivato quasi vicino a mollare tutto: “Mia madre mi ha sempre appoggiato. 33 anni fa, quando ho deciso di fare l’attore tutti mi guardavano con sospetto, ma lei era Emiliana traferita a Sulmona e non si è fatta questi problemi. E’ stata una donna importante, mi manca molto e spesso quando parlo di lei mi commuovo. Lei si arrabbierebbe per questo…” – ha raccontato a Serena Bortone, ospite di ‘Oggi è un altro giorno’.

Maria De Luca e Mattia Cirilli, moglie e figlio Gabriele/"Noi come Romeo e Giulietta"

Gabriele Cirilli e il grande rimpianto legato a mamma Augusta

Mamma Augusta è scomaparsa nel 2018 e ha lasciato un vuoto incolmabile nel figlio, che è stato tra i protagonisti anche di “Un medico in famiglia”. Lei, infatti, era stata una figura fondamentale per tutti i suoi familiari: “Quando è morto papà, mia mamma ci ha fatto anche da papà. Lei ha fatto di tutto nella vita, anche la donna delle pulizie, per permetterci di realizzarci. Poi ha fatto tanta solidarietà, ci ha insegnato a donare e a condividere – aveva raccontato lui a Silvia Toffanin, ospite di ‘Verissimo’ -. Per me è stata come una lacerazione, non si può descrivere“.

Joshua Kalman, marito Cesara Buonamici/ "Altro che wedding planner: alle nozze ho..."

Ancora adesso, però, lui non riesce a perdonare a se stesso di non avere potuto essere al suo fianco nei suoi ultimi istanti di vita: “Quando era in ospedale io dovevo lavorare, c’erano dei contratti, ed era lei che mi incoraggiava. La sera prima della sua scomparsa il medico mi telefonò e disse di venire, ma io non ho fatto in tempo e non me lo perdonerò mai. Secondo me lei è ancora arrabbiata per questo” – ha concluso.











© RIPRODUZIONE RISERVATA