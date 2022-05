Aurora Colombo dopo la scelta di Luca Salatino a Uomini e Donne/ “Gli auguro tanta…”

Aurora Colombo torna a parlare di Luca Salatino

Aurora Colombo, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, torna a parlare della scelta di Luca Salatino. Il percorso del tronista si è concluso con la scelta di Soraia che ha preferito a Lilli. Una scelta che il pubblico vedrà in onda nella prossime puntate del dating show e a cui non parteciperò Aurora Colombo. Nonostante l’evidente interesse di Luca nei suoi confronti, infatti, Aurora ha deciso di abbandonare Uomini e Donne, lasciando Lilli e Soraia a contendersi il cuore del tronista romano.

Dopo la registrazione della scelta, i fan hanno scritto ad Aurora facendole notare che se fosse rimasta nel programma, molto probabilmente Salatino l’avrebbe scelta. La risposta di Aurora non si è fatta attendere ed è piaciuta molto ai fan dello stesso Luca Salatino.

Aurora Colombo perchè ha lasciato Uomini e Donne

“La scelta eri tu. Quindi dureranno il tempo di qualche copertina…”, sono state le parole dette dai fan ad Aurora Colombo la quale, pur ringraziando, ha augurato a Luca Salatino, con cui ha vissuto dei bei momenti, di essere felice accanto alla ragazza scelta. “Grazie, però spero per Luca che non sia così! Gli auguro tanta felicità“. Aurora, inoltre, a chi ha mostrato supporto a Lilli per non essere stata la scelta del tronista romano, ha detto: “La scelta è una. Purtroppo qualcuno che ci rimane male c’è”.

In precedenza, sulla decisione di abbandonare il programma ad un passo dalla scelta, Aurora aveva detto: “Mi sono resa conto che non è la persona per me, altrimenti non avrei mai mollato, me lo sarei portato a casa“. Aurora, dunque, dopo l’esperienza vissuta a Uomini e Donne, è tornata alla sua vita, ma tra i fan c’è chi spera di rivederla nel dating show di canale 5, magari come prossima tronista.

