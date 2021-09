Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza si sono lasciati?/ Dopo tre anni d’amore…

Scoppia il gossip intorno ad Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza. Secondo un’indiscrezione riportata dal nuovo numero del settimanale Chi, in edicola dall’8 settembre, la storia d’amore tra la figlia di Michelle Hunziker e Goffredo Cerza sarebbe finita dopo tre anni. Secondo quanto si legge nelle chicche di gossip di Chi, Aurora Ramazzotti sarebbe tornata ad essere single dopo la bellissima storia vissuta con Goffredo Cerza. Secondo Chi, Aurora, attualmente, sarebbe concentrata sul lavoro e avrebbe registrato un nuovo programma con Alvin.

Aurora, nell’ultimo periodo, ha mostrato spesso le sue giornate di lavoro insieme ad Alvin. I fans, però, hanno anche notato come da qualche tempo, Aurora non pubblichi più foto insieme al fidanzato. La coppia starà attraversando una crisi passeggera?

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza: tutto tace sui social

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza formano sicuramente una delle coppie più belle. Giovani, complici e innamorati, hanno condiviso spesso i momenti di vita insieme. Durante l’estate, dopo qualche giorno con le amiche trascorso ad Ibiza, Aurora ha trascorso le vacanze con il fidanzato e altri amici in Grecia mostrandosi sereni. Cosa sarà accaduto dopo? il settimanale Chi non svela i dettagli.

I fans, inoltre, notando i vari movimenti social di entrambi, hanno notato un like di Aurora alla foto di Goffredo in compagnia della sorella. Per ora, entrambi non hanno commentato il gossip preferendo il silenzio. La figlia di Michelle Hunziker, sempre schietta e sincera, commenterà la notizia sul suo profilo social dove è solita raccontarsi con ironia? Lo scopriremo nelle prossime ore.

