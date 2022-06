Aurora Ramazzotti/ “Essere figlia di Eros e Michelle Hunziker è un privilegio”

Aurora Ramazzotti, figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker

Aurora Ramazzotti torna in tv per co-condurre Love MI, l’evento benefico organizzato da Fedez e J-Ax trasmesso in prima serata su Italia 1. La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker dalle pagine del Corriere della Sera ha parlato proprio del suo essere figlia di confessando: “è un privilegio perché hai la fortuna di crescere nell’agio economico e sociale, di vivere situazioni bellissime di cui sono riconoscente; nel lavoro invece un peso: non sono mai stata raccomandata, anzi ho perso anche alcuni lavori proprio perché c’era chi voleva evitare polemiche. Alle persone — a prescindere, senza conoscermi — io sto sulle palle”.

Parlando poi del suo futuro, la figlia d’arte non nasconde di essere ancora indecisa: “oltre alla tv, ci sono i social, le piattaforme; il mondo dei media e dell’intrattenimento sono cambiati tantissimo, non c’è più la categoria di conduzione come la sognavo io da bambina vedendo mia madre in tv. La verità è che non è stato fatto un lavoro di ricambio generazionale: chi prenderà il posto di quelli che ci sono oggi? Mi piace pensare di poter arrivare a un intrattenimento a tutto tondo, all’americana, partendo dalla comunicazione su Instagram che al momento è il fulcro del mio lavoro”.

Aurora Ramazzotti come papà Eros? "La musica è la prima passione"

Per tutti è la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, ma Aurora Ramazzotti è alla ricerca del suo posto nel mondo. Conduttrice ed influencer, la ragazza non nasconde di avere una grandissima paura per la musica. “La musica è la mia prima passione, la più grande, ma ho sempre avuto una grande paura di intraprendere quel percorso, anche perché mio papà mi ha sempre frenato per proteggermi, consapevole della cattiveria di certe persone. Ho studiato tanto canto, ma sono cresciuta con questa inibizione” – ha detto Aurora che è pronta per la sua prima conduzione in diretta per l’evento benefico “Love Mi”.

“Sarà la mia prima conduzione in diretta, è una bella sfida. Sono contenta di essere affiancata da Elenoire Casalegno che ha molta più esperienza di me, farò affidamento su di lei. Il mio problema è che non mi sento mai all’altezza, ho la sindrome dell’impostore che mi fa pensare che non mi meriti certe opportunità” – ha detto la giovane conduttrice che parlando poi dei social ha aggiunto – “cerco di utilizzarli per farmi conoscere in maniera più spontanea, della mia vita privata non metto nulla, solo il mio fidanzato con cui sto ormai da sei anni. I social non sono la vita vera, ma cerco di essere il più vera possibile”.











