Aurora Ramazzotti, foto sexy su Instagram/ Il fidanzato Goffredo Cerza approva: “Hot”

Foto sexy per Aurora Ramazzotti su Instagram. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti non conquista i suoi fan solo con la sua ironia. Lo dimostra l’ultimo scatto, in cui mostra un lato diverso di sé, provocante. E così ha riscosso tanti complimenti, qualcuno l’ha pure accostata ad Eva Kant per il look mostrato. Ovviamente sarebbe una versione “mora”. In effetti sembrava uscita dal fumetto Diabolik. Nella foto Aurora Ramazzotti indossa infatti una tutina integrale completamente nera che le fascia perfettamente le curve. Le labbra sono invece risaltate da un rossetto rosso fuoco, mentre i capelli ricci sono lasciati sciolti e ribelli sulle spalle. Lo scatto immortala il suo sguardo magnetico. La foto ha stupito la stessa Aurora Ramazzotti, che nella didascalia ha raccontato ai suoi fan come è nato, citando tra l’altro il fidanzato Goffredo Cerza. Cosa c’entra lui? Aurora Ramazzotti lo spiega nel post.

AURORA RAMAZZOTTI, FOTO SEXY SU INSTAGRAM E IL FIDANZATO…

Aurora Ramazzotti ha raccontato di aver conosciuto Martina Dall’oglio due anni fa in un locale di Sanremo. «Mi scattò una foto insieme a Goffredo Cerza che poi ritrovai per caso su Instagram», ha raccontato proprio sui social. Quello scatto la colpì particolarmente. «Notai subito che la sua visione era precisa, intima e che in qualche strano modo era riuscita a immortalarci veramente nonostante ci fossimo incrociati solo per qualche secondo». Il destino le ha fatte incrociare di nuovo. La seconda volta, sempre per caso, addirittura a Parigi, lungo la Senna, mentre provava a fare qualche foto turistica con la tour Eiffel alle spalle. «Lei colse l’attimo e la scattò, ci scambiammo i contatti e quella stessa foto ora è appesa in casa mia». Da quei due incontri casuali poi è nata una conoscenza che l’ha spinta oggi a spendere belle parole per la fotografa. «Martina è emozione pura, uno scrigno di vitalità, conosce il coraggio e non si tira mai indietro. Il suo entusiasmo è contagioso nel vero senso della parola». Il fidanzato Goffredo Cerza ha speso meno parole: «Hot», ha scritto tra i commenti.





© RIPRODUZIONE RISERVATA