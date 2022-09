Aurora Ramazzotti incinta di quattro mesi?/ Michelle Hunziker sogna il maschietto…

Aurora Ramazzotti al quarto mese di gravidanza?

Non si placa il gossip intorno alla presunta gravidanza di Aurora Ramazzotti che, secondo quanto si legge sul numero in edicola del settimanale nuovo, sarebbe al quarto mese di gravidanza. Aurora, da parte sua, tace e sui social non pubblica nulla che faccia riferimento al gossip che ha travolto lei e il fidanzato Goffredo Cerza con cui fa coppia fissa dal 2017 e che rappresenta l’amore più grande vissuto dalla giovane Aurora. “Goffredo è la mia, prima, vera storia d’amore. Stiamo crescendo insieme e sento che sto cambiando, che sto capendo molte cose. Quando l’amore è quello giusto stai bene, è tutto semplice”, aveva raccontato Aurora qualche tempo fa.

"Aurora Ramazzotti incinta", lei mostra il 'pancino' su Instagram/ La risposta al gossip

Oggi, la giovane coppia sarebbe non solo sempre più innamorata, ma pronta per accogliere il frutto del loro amore con il sostegno delle rispettive famiglia che sono sempre stati dalla loro parte. Goffredo, infatti, ha un ottimo rapporto con Eros Ramazzotti e con Michelle Hunziker che l’ha definito il “genero ideale“. Proprio Michelle, stando a quello che si legge su Nuovo, dopo essere diventata mamma di tre figlie, Aurora, Sole e Celeste, sognerebbe il nipotino maschio.

Aurora Ramazzotti incinta?/ Dopo il silenzio, torna sui social: "Ci vuole calma..."

Aurora Ramazzotti: la rivelazione di Signorini sulla presunta gravidanza

Lo scoop sulla presunta gravidanza di Aurora Ramazzotti è del settimanale Chi che, dopo aver spifferato dell’acquisto di un test di gravidanza acquistato da Aurora e Michelle Hunziker senza svelare per chi fosse, ha lanciato in esclusiva la notizia della presunta dolce attesa di Aurora. Oggi, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Signorini ha parlato proprio della notizia spiegando di aver fatto arrabbiare la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti.

“Credo di averla fatta arrabbiare tanto. Dopo ho saputo che non aveva ancora superato il terzo mese” – ha spiegato Signorini che, però, non aveva ancora pubblicato la notizia – “Ma mi dicono che ora vada tutto bene e che lei sia felicissima”.

AURORA RAMAZZOTTI È INCINTA: PRIMO FIGLIO DAL FIDANZATO GOFFREDO CERZA/ La sua reazione allo scoop stupisce

© RIPRODUZIONE RISERVATA