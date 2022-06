Aurora Ramazzotti, inizio con gaffe a Love Mi/ Sbaglia artista, gelo sul palco

Aurora Ramazzotti, gaffe a Love Mi: sbaglia il nome di un artista e chiede scusa

Ha preso il via questa sera Love Mi, il grande concerto benefico organizzato da Fedez e J-Ax nella meravigliosa cornice di Piazza Duomo, a Milano. L’evento, che ha sancito anche la ritrovata amicizia dei due rapper dopo gli ultimi anni di distacco, vede avvicendarsi numerosi giovani artisti della scena musicale italiana. Alla conduzione Elenoire Casalegno ed Aurora Ramazzotti, e proprio la figlia di Eros e Michelle Hunziker si è resa sin da subito protagonista di una gaffe che non è affatto passata inosservata.

La ragazza, al momento di annunciare il primo ospite ufficiale della serata, è infatti incappata in uno scivolone sbagliando il nome dell’artista: Rosa Chemical. Elenoire Casalegno ha anticipato il suo ingresso, per poi lasciare la parola alla Ramazzotti che avrebbe dovuto pronunciare il suo nome e annunciarlo così sul palco. Tuttavia la giovane conduttrice ha confuso il suo nome con quello di un altro artista, affermando: “È con noi Rose Villain… No, ho sbagliato: Rosa Chemical, scusatemi, sono emozionata“.

Elenoire Casalegno a supporto di Aurora Ramazzotti: “È la diretta“

Un evidente scambio di persone, dovuto probabilmente al nome d’arte piuttosto simile, ha generato una gaffe che non è passata inosservata. Aurora Ramazzotti, imbarazzata, si è prontamente scusata giustificando il lapsus con l’emozione di una conduzione così importante, su un palco così importante. Al suo fianco Elenoire Casalegno l’ha subito supportata, rassicurandola su come le dirette spesso portino i conduttori ad errori di questo tipo: “Ci sta! Aurora, è la diretta“.

L’evento musicale che sta emozionando Piazza Duomo questa sera vede esibirsi i giovanissimi della scena musicale italiana. Dal già citato Rosa Chemical, che ha aperto le danze con la sua performance, a Mara Sattei, protagonista del tormentone estivo La dolce vita al fianco di Fedez e Tananai. Anche lo stesso Tananai, ultimo classificato di Sanremo 2022 ma riscoperto negli ultimi mesi e ora spesso in radio, prende parte a Love Mi. Tra gli altri anche Lazza, Dargen D’Amico, Rhove, Tedua e Ghali.

