Chi è la sostituta di Gaia ad Amici 2024?/ Oggi 11 aprile, il nome e l’annuncio

infortunio di Gaia ad Amici 2024: la sostituta è un’altra ballerina

Chi è la sostituta di Gaia ad Amici 2024? Raimondo Todaro, insieme alla produzione del talent show, avrebbe scelto la sostituta di Gaia il cui nome sarà svelato nel corso del daytime di oggi, giovedì 11 aprile, in onda alle 16.05 su canale 5. Gaia, durante le prove di una coreografia, si è fatta male e, dopo essersi sottoposta ad un controllo medico, ha scoperto di non poter ballare e di dover stare a riposo per tre settimane. Un tempo troppo lungo per le dinamiche del serale che hanno aperto lo spiraglio del ritiro con Maria De Filippi che si è detta pronta a riaprirle le porte della scuola nella prossima edizione.

Angelina Mango compie gli anni: il regalo é una nuova canzone su Soundcloud/ Web in tilt, le reazioni!

Tuttavia, Raimondo Todaro che senza Gaia sarebbe rimasto senza allievi, ha pensato ad una soluzione alternativa ovvero fare entrare un’altra ballerina che sostituirà Gaia fino al suo rientro. Naturalmente, anche la sostituta di Gaia sarà sottoposta al giudizio della giuria rischiando l’eliminazione. Nonostante il grosso rischio, Gaia ha accettato la proposta e oggi scoprirà il nome della sua sostituta.

Amici 23 Serale 2024/ Anticipazioni registrazione ed eliminato 13 aprile: Petit Vs Lil, Todaro senza Gaia ma…

Chiara Porchianello sostituta di Gaia? Salgono le quotazioni dell’ex allieva di Amici 2024

Il nome della sostituta di Gaia ad Amici 2024 sarà annunciato ufficialmente sui profili social della trasmissione e nel corso del daytime dell’11 aprile. Tuttavia, sul web, sono diverse le ipotesi sul nome della ballerina che, per tre settimane, dovrebbe prendere il posto di Gaia. Il primo nome sul quale punta il web è quello di Chiara Porchianello, migliore amica di Giulia Stabile nonché ex allieva dell’edizione del talent attualmente in onda. Chiara ha lasciato la scuola dopo aver perso la sfida con Lucia, eliminata nel corso della terza puntata del serale e, secondo il web, potrebbe rientrare per sostituire Gaia.

Amici 2024: Petit a rischio alla 4a puntata del serale?/ Anna Pettinelli lo sfida con Martina!

L’altro nome forte è quello di Benedetta Vari, la ballerina che, nella scorsa edizione di Amici, pur non essendo concorrente, ha affiancato Mattia Zenzola durante la fase del serale. Con Benedetta, Raimondo Todaro punterebbe su una ballerina di latino che ha già incantato il pubblico e che la giuria conosce avendola vista nella scorsa edizione. Non è da escludere, però, un nome nuovo per la scuola di Amici. Per scoprire, dunque, il nome della sostituta di Gaia ad Amici 2024 non ci resta che attendere il daytime.











© RIPRODUZIONE RISERVATA