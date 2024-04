Aurora Ranvestel eliminata al serale di Amici 2024?/ Debutto col botto per la sostituta di Gaia, poi…

Aurora Ranvestel debutta ad Amici 2024: prima esibizione al serale per la sostituta di Gaia

S’infiamma la competizione tra i talenti ballerini e cantanti ad Amici 2024. Aurora Ranvestel, la ballerina latinista, sostituta della concorrente allieva di Raimondo Todaro e infortunata, Gaia De Martino, segna il suo esordio all’edizione serale di Amici 23, dopo il primo vero debutto al talent show dello scorso anno ad Amici 22.

Aurora Ranvestel, tuttavia, potrebbe chiudere la sua avventura al serale di Amici 2024 proprio con questo atteso debutto. Prima dell’esito delle votazioni della giuria, la ballerina di Raimondo Todaro conquisterà però il suo primo punto, portando una prima vittoria alla sua squadra. Le anticipazioni della quinta puntata di SuperguidaTv ci svelano, infatti, che l’allieva sfiderà Holden nel corso della seconda manche del serale.

Aurora Ranvestel é eliminata da record ad Amici?

La seconda manche di gioco vedrà contrapporsi in sfida gli Zerbi-Celentano contro la squadra di appartenenza della ballerina, Raimondo Todaro e Anna Pettinelli. Aurora per i Todarelli balla alla seconda prova per Gaia e si esibisce per la prima volta. Sfida Holden, che canta Morto mai di Lazza. La ballerina di latino viene così premiata dalla giuria e vince contro il cantante, che è attualmente tra i favoriti alla vittoria di questa edizione di Amici.

Questo non basterà a tranquillizzare la squadra di Todaro e Pettinelli perché, mai come in questo quinto serale di Amici 2024, la squadra di Zerbi e Celentano è più agguerrita che mai. Le stesse anticipazioni ci svelano, inoltre, che anche la ballerina si infortunerà nel corso della serata. Aurora dovrà dare il meglio di se per salvarsi dalla possibile eliminazione, che porterebbe all’addio definitivo anche Gaia De Martino che, ricordiamo, è infortunata al ginocchio. Riuscirà a proseguire la sua avventura al serale?

