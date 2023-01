Aurora Ruffino, ecco chi è il nuovo fidanzato Maxime/ L’amore tra Italia e Francia

Chi è Maxime, il grande amore di Aurora Ruffino

Aurora Ruffino è uno dei personaggi del mondo dello spettacolo più in vista dell’ultimo periodo, complici i grandi successi in particolare per il piccolo schermo che l’hanno portata ad essere tra le più apprezzate del settore. Ma non esiste solo il lavoro per l’attrice; da diversi anni ha infatti una relazione florida e ricca di passione con un noto imprenditore francese di nome Maxime.

Sulla relazione tra Aurora Ruffino e Maxime le notizie non sono numerose, in particolare per la massima riservatezza dell’uomo. Quest’ultimo, pur essendo noto nel suo settore, cerca di mantenere il massimo riserbo rispetto alla sua vita privata e al prosieguo della relazione con l’attrice. Quest’ultima invece, in più di un’occasione ha raccontato vari aneddoti sull’andamento della storia, sia per come è nata sia in riferimento alla sua evoluzione negli ultimi anni. I due infatti vivono stabilmente a Lione dal 2021, una convivenza che conferma l’importanza del rapporto e la serietà dei sentimenti.

Aurora Ruffino e il fidanzato Maxime: “E’ l’uomo migliore che abbia mai incontrato”

La storia d’amore tra Aurora Ruffino e l’imprenditore francese Maxime sembra rigare dritta sui binari della felicità, come dimostrato dalle recenti dichiarazioni rilasciate proprio dall’attrice. Parlando al settimanale Donna Moderna, la protagonista di “Noi” ha infatti affermato: “E’ l’uomo migliore che abbia mai incontrato: condividiamo lo stesso amore per la libertà e per il rispetto reciproco, abbiamo la stessa visione della vita.

Aurora Ruffino e Maxime si sarebbero conosciuti nel 2016, come raccontato dall’attrice, dividendosi tra Francia e Italia fino al 2019. “Quando Maxime ha ricevuto un incarico a Torino, nel 2020, abbiamo passato tutto il lockdown insieme e la scoperta è che noi due, 24 ore su 24, stiamo benissimo; anzi meglio“. Aurora Ruffino ha quindi aggiunto di convivere con il suo compagno stabilmente a Lione, aggiungendo un particolare che dimostra ulteriormente la grandezza del sentimento: “In lui ho ritrovato tante somiglianze con mio nonno, l’uomo della mia vita. Maxime è come lui, un grande lavoratore, serio, indipendente e con dei valori”. In virtù del suo passato, una dichiarazione del genere non può che essere la più grande delle dichiarazioni d’amore.

