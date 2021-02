Aurora Staltieri, chi è Marilyn Stal?/ Ballerina di burlesque e maestra di…

Aurora Staltieri, in arte Marilyn Stal, è tra gli ospiti della semifinale de La pupa e il secchione e viceversa 2021 in onda questa sera. Ballerina di burlesque, per la sua arte, s’ispira Dita Von Teese. Maestra di seduzione, ai propri allievi, insegna a sedurre con eleganza e classe. Doti che questa sera cercherà di trasmettere anche ai concorrenti del programma di Italia 1 condotto da Andrea Pucci e Francesca Cipriani. In particolare, Aurora Staltieri cercherà d’insegnare l’arte della seduzione ai secchioni e alle secchione che proveranno a mettere in pratica tutti i suoi insegnamenti. Aurora Staltieri ha partecipato come maestra della seduzione anche nella scorsa edizione del programma e questa sera torna nella villa de La pupa e il secchione. “Siamo giunti alla semifinale della Pupa e Secchione e Viceversa. Naturalmente ci sarò anch’io insieme al mitico Andrea Pucci”, ha annunciato su Instagram.

Aurora Staltieri e il suo burlesque a La Pupa e il secchione 2021

Aurora Staltieri è pronta a mettere alla prova le secchione e i secchioni de La pupa e il secchione e viceversa 2021 durante la semifinale. La maestra di seduzione, sfoggerà tutta la sua abilità incantando il pubblico con le sue performance di burlesque. Della vita privata della maestra di seduzione non si sa niente. Su Instagram, dove è seguita da 12,5 mila followers, pubblica soprattutto foto e video della sua arte. Prima di tornare nella casa de La pupa e il secchione, Aurora ha così pubblicato una foto in compagnia di Andrea Pucci. “Con Andrea Pucci si ride anche fuori dal set. Che soddisfazione lavorare con il mio mito…”, ha scritto nella didascalia che accompagna lo scatto. Per Aurora, quella di questa sera, è la seconda ospitata. Marilyn Stal, infatti, ha partecipato alla prima puntata durante la prova dello “strip working”.



