Aurora Tropea, lite con Gianni Sperti a Uomini e Donne/ “Non concludi mai nulla, le tue uscite senza senso”

Aurora Tropea e Franco Taddei, nuova conoscenza a Uomini e Donne

Aurora Tropea è tra le dame storiche di Uomini e Donne. Nella puntata del programma di Maria De Filippi del 23 febbraio, Aurora si accomoda al centro dello studio per raccontare la nuova conoscenza con Franco Taddei con cui sembra stia andando tutto a gonfie vele. Franco ha raccontato di avere 56 anni, è in pensione e ha una figlia di 20 anni. Con Aurora è andato tutto a gonfie vele. In particolare, il cavaliere ha raccontato che il primo incontro “è iniziato un po’ per scherzo. Lei doveva uscire con un’altra persona. Poi, tutto è saltato e le ho fatto una battuta mentre ballavo: ‘Chi c’ha il pane non c’ha i denti’).

Ida Platano, Uomini e Donne/ Massaggio e quasi bacio con Pierpaolo: poi lacrime e gesto per Sergio

Aurora che ha anche portato un pupazzo antistress a Gianni Sperti esortandola a non stressarla quando è al centro dello studio, ha aggiunto: “Franco mi fa simpatia, mi dà sicurezza. E’ una persona piacevolissima. Hai un’energia straordinaria. Mi piace. Fisicamente ero molto bloccata ma io vado sempre oltre l’aspetto fisico. Mi piace proprio conoscere le persone. Nella mia vita ho avuto tante persone che, all’inizio, non mi piacevano. E, poi, invece, mi hanno attratto per il loro modo di essere, come si comportano nella vita di tutti i giorni”.

Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 23 febbraio 2024: doppia esterna per Brando

Aurora Tropea contro Gianni Sperti

Nonostante le parole di Aurora e Franco, Gianni Sperti è convinto che tra i due non ci sia futuro. Secondo l’opinionista, infatti, avendo lasciato il numero di telefono ad altri cavalieri, Aurora non sarebbe realmente interessata al signor Franco. Le parole di Gianni, però, non sono condivise da Aurora.

“Tu ogni volta mi punti il dito mentre ad altre donne che escono anche con uomini più giovani di molti anni e tu stai fermo”, commenta Aurora Tropea. “Perché secondo me, alcune tue uscite, sono senza senso. Togliendo il periodo in cui non ci sei stata, abbiamo mai visto una tua storia d’amore?“, chiede Gianni Sperti. “Con Marco sarei uscita, poi lui ha cambiato faccia. Cosa devo fare?”, chiede a sua volta Aurora. “Devi frequentare uomini che ti piacciono perché se tu lasci il numero a Gianluca, l’uscita con il signor Franco è inutile“, sottolinea Gianni Sperti.

Uomini e Donne, Anna Munafò diventa mamma per la seconda volta/ E' nato il piccolo Daniel, l'annuncio

© RIPRODUZIONE RISERVATA