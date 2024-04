Aurora Tropea, lite con Ida Platano, Cristina e Gemma a Uomini e Donne/ Gianni sbotta: “Quella è la porta”

Aurora Tropea e Federico: confronto nello studio di Uomini e Donne

Aurora Tropea e Federico chiudono la conoscenza a Uomini e Donne. Nelle scorse puntate, il cavaliere aveva manifestato un forte interesse per la dama del trono over che ha provato a conoscerlo, ma nel corso della puntata di Uomini e Donne del 16 aprile 2024, annuncia di voler chiudere non essendoci le basi per un rapporto sentimentale. “Ci siamo visti, siamo stati insieme fino a tardi e siamo stati propio bene“, spiega il cavaliere al centro dello studio. “Stiamo molto bene insieme, ma manca qualcosa. Ieri abbiamo trascorso una serata divertente ma sia da parte mia che da parte sua…”, dice Aurora che viene interrotta da Ida Platano.

Mario Verona e Milena, Uomini e Donne/ "Sono l'unica che non bacerai mai"

“Lo vedi come un parente, un amico, dici sempre le stesse cose”, commenta la tronista. “Pensa al tuo percorso che io penso al mio”, ribatte Aurora. “Ha ragione Ida. Dice sempre le stesse cose e poi si capisce che una persone non le è mai piaciuta“, si intromette Cristina Tenuta.

Aurora Tropea, lite con Gianni Sperti

Aurora Tropea, di fronte all’intromissione di Ida Platano e Cristina Tenuta, perde la pazienza ribadendo di voler dare una possibilità alla persona prima di decidere se chiudere o meno una conoscenza. “Ci sono persone selettive ed io non lo sono perché mi piacere conoscere le persone e forse io ho bisogno di più tempo”, dice Aurora. “Io penso che, senza fare tutti questi discorsi, basterebbero due parole ovvero dire io non piaccio a lui e lui non piace a me”, le parole di Tina Cipollari.

Mario Cusitore lascia Uomini e Donne? "Stanco di esserci, di mettere il cuore"/ Stoccata a Ida Platano…

“Se mi date il tempo di parlare lo dico. Abbiamo finito e possiamo accomodarci altrimenti rischiamo di togliere tempo agli altri”, punge Aurora Tropea che ribadisce di essere continuamente attaccata dagli opinionisti. Nella lite si intromette anche Gemma a cui Aurora rinfaccia di essere presente in trasmissione da 15 anni. “Io, almeno, mi sono fidanzata, ho lasciato il programma e poi sono tornata. Tu cosa hai portato?”, replica la Galgani. “Se non ti piace il programma, la porta è quella. Qual è il tuo problema se gli altri hanno più tempo di te qual è?”, interviene Gianni visibilmente infastidito.

Maura e Gianluca lasciano Uomini e Donne/ Lei spiazza: "Vivimi senza paura"

© RIPRODUZIONE RISERVATA