Anticipazioni Uomini e donne, puntata 16 aprile 2024/ Confronto tra Aurora Tropea e Federico

Uomini e donne: Ida Platano decide di rimanere sul trono

Ieri pomeriggio è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata di Uomini e donne, che ha regalato un nuovo colpo di scena nell’avventura di Ida Platano nel dating show. La tronista nell’ultimo periodo ha espresso incertezza e diverse titubanze sul suo percorso sul trono, complice soprattutto il comportamento dei suoi due corteggiatori, Mario Cusitore e Pierpaolo Siano. Tuttavia, dopo una sorpresa ricevuta da Pierpaolo a Brescia, si è convinta a rimanere nella trasmissione e a proseguire la sua esperienza.

Intanto, sul fronte Trono Over, Salvatore ha avuto un confronto con le tre dame con le quali sta approfondendo una conoscenza: Ida, Alessia e Tiziana Riccardi. Tuttavia quest’ultima ha scatenato l’ira di Tina Cipollari, che ha accusato la Dama di aver accettato il numero di telefono del Cavaliere pur non essendo interessata a lui.

Anticipazioni Uomini e donne: Marcello fa richiamare Jessica in studio

Ma cosa succederà oggi pomeriggio, martedì 16 aprile 2024, nella nuova puntata in onda come sempre su Canale 5? A rivelare le anticipazioni di Uomini e donne è una clip pubblicata sul sito di Witty Tv, in cui si vedono Mario e Milena animare il Trono Over con un confronto. La coppia parla della loro frequentazione, con la Dama indispettita per non aver ancora ricevuto un bacio dal Cavaliere, il quale si è invece lasciato andare con altre “rivali” in amore: “Sono l’unica che ancora non hai baciato, e che non bacerai“.

A dominare la puntata saranno le dinamiche del Trono Over, con Aurora Tropea e Federico a centro studio per un bilancio sulla loro frequentazione, che dura ormai da diversi giorni. La Dama, rivelano le anticipazioni di Uomini e donne, conferma di stare bene insieme al Cavaliere ma ammette: “Ci manca quel qualcosa…“. Intanto anche Marcello sarà protagonista di puntata e, in particolare, farà richiamare in studio Jessica: il Cavaliere ammette di essere interessato a lei e, a centro parterre, avranno un confronto.











