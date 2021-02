Aurora Tropea, Uomini e Donne/ Lite con Gianni Sperti? Giancarlo…

Momenti difficili per Aurora Tropea che, sin dalla puntata di Uomini e Donne in onda oggi, vivrà attimi particolari a causa dei continui battibecchi con Gianni Sperti e delle accuse di Giancarlo, il cavaliere che ha frequentato per un periodo e con cui ha la frequentazione è finita da un po’. Tra la Tropea e Gianni Sperti non c’è molta simpatia. L’opinionista e la dama del trono over discutono spesso e tale copione dovrebbe ripetersi anche oggi. Come fanno sapere le anticipazioni della registrazione del 20 gennaio, pubblicate dal Vicolo delle News, Aurora si accomoderà al centro dello studio per congedare il cavaliere giunto in trasmissione per lei nella scorsa puntata e per conoscere un nuovo pretendente. L’occasione, tuttavia, porterà Giancarlo a rivolgere accuse pesanti ad Aurora.

AURORA TROPEA, SCONTRO CON GIANCARLO?

Ancora uno scontro tra Giancarlo e Aurora Tropea nella puntata di Uomini e Donne di oggi e che continuerà anche nell’appuntamenti di domani col dating show di canale 5. Giancarlo punterà il dito contro Aurora accusandola di parlare male di lui sui social. Come fanno sapere le anticipazioni pubblicate dal Vicolo delle News, inoltre, Giancarlo parlerà anche di Veronica Ursida. Secondo il cavaliere, Veronica che è molto amica di Aurora, parlerebbe male di lui e di sua figlia utilizzando un profilo fake. Accuse che daranno il via ad un durissimo scontro e che coinvolgerà anche gli opinionisti della trasmissione.



