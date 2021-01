AURORA TROPEA, UOMINI E DONNE/ Lite con Gemma Galgani: “Sento il mio ex…”

Nuovo confronto tra Gemma Galgani e Aurora Tropea che, nella scorsa puntata di Uomini e Donne aveva svelato di sapere molte cose della vita di Gemma. “Siccome non ho nulla da nascondere, o dice quello che sa oppure sta zitta per sempre. Io ero amica della mamma, ma ho deciso di chiudere il rapporto con lei quando ho saputo che Aurora sarebbe venuta a Uomini e Donne”, spiega la dama di Torino. “Tu soffri di manie di protagonismo e io non cado in questi giochetti”, ribatte la Tropea. “Non ti ho accusato o insinuato qualcosa, so semplicemente il percorso della tua vita. Cosa che tu non sai di me”, aggiunge ancora Aurora. Il discorso si sposta sull’ex compagno di Gemma. “L’ho sentito a Capodanno per gli auguri, ma non lo vedo da tantissimo tempo”, afferma la Galgani. “Stai insinuando che Gemma stia prendendo in giro tutti da 10 anni. Non puoi lanciare il sasso e nascondere la mano”, commenta Gianni Sperti esortando Aurora a raccontare tutta la verità (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

AURORA TROPEA TRA GIANCARLO E ALESSANDRA

Si preannuncia una puntata ricca di polemiche quella di Uomini e Donne in onda oggi. Al centro della bufera ci sarà Aurora Tropea che, dopo essersi scagliata più volte nei confronti di Giancarlo, sta continuando a sentire il cavaliere. Se, tuttavia, Giancarlo spiegherà di sentirla solo come un’amica, Aurora che non ha mai nascosto il proprio interesse nei suoi confronti, ammetterà di essere ancora interessata al cavaliere. Le rivelazioni di Aurora e Giancarlo scateneranno dure reazioni in studio, come fanno sapere le anticipazioni del Vicolo delle News. Spiazzata dalla frequentazione telefonica di Giancarlo e Aurora, Alessandra, la dama che stava frequentando il cavaliere, farà molti passi indietro per lasciargli la libertà di scegliere se continuare o meno a sentire lei o Aurora.

AURORA TROPEA, TANTI SCONTRI CON GIANNI SPERTI

A scagliarsi contro Aurora Tropea potrebbe essere Gianni Sperti con cui, la dama del trono over di Uomini e Donne si è scontrata più volte dall’inizio della stagione. L’opinionista ha spiegato più volte di non credere alla sincerità di Aurora che, secondo il parere personale di Gianni, non avrebbe ancora creato una vera storia d’amore limitandosi a scontrarsi con le altre dame del parterre. Nella scorsa puntata, la Tropea è stata la protagonista di una pesante discussione con Gemma Galgani. Cosa accadrà, invece, nella nuova puntata di Uomini e Donne? Ci sarà una nuova lite tra la dama e Gianni Sperti? Non ci resta che aspettare l’inizio della puntata per scoprirlo.



