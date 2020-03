Autocertificazione pdf, scarica modulo/ Coronavirus e spostamenti: “doppio” controllo

Non si può uscire di casa se non per validi motivi. Questa è la regola primaria da rispettare durante l’emergenza Coronavirus. Per questo è stato predisposto un modulo per l’autocertificazione. Chi ha reale necessità di uscire deve mostrarla durante i controlli. Per il momento le limitazioni agli spostamenti, che sono le stesse in tutta Italia, sono in vigore dal 10 marzo e valide fino al 3 aprile 2020. Al momento non ci sono notizie riguardo eventuali proroghe, perché evidentemente si sta ancora monitorando la situazione: serve tempo per capire se tali restrizioni producono effetti positivi sul contenimento dell’epidemia. Il controllo delle Forze dell’ordine, inoltre, non si limita a quello in strada: la veridicità delle dichiarazioni sarà oggetto infatti di controlli successivi. La violazione delle prescrizioni è punita con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a 206 euro, secondo quanto previsto dall’articolo 650 del codice penale sull’inosservanza di un provvedimento di un’autorità.

AUTOCERTIFICAZIONE PDF, MODULO SPOSTAMENTI: CAOS JOGGING

Si possono configurare più gravi ipotesi di reato, e quindi pene più severe possono essere comminate a chi non rispetta le regole. Intanto si continua a discutere sull’attività motoria all’aperto. «Lo sport e le attività motorie svolte negli spazi aperti sono ammessi nel rispetto della distanza interpersonale di un metro. In ogni caso bisogna evitare assembramenti», è scritto nella FAQ del Ministero dell’Interno. Allo steso tempo però si invitano le persone a limitare questa attività, che non sono fondamentali, e a restare a casa. E questo crea confusione. BlogSicilia ha sollevato il caso di una persona denunciata a Mondello perché stava facendo jogging, formalmente perché era troppo distante da casa. Ma il decreto non stabilisce quali distanze siano consentite e quali invece non lo siano, motivo per il quale non è perfettamente chiaro questo aspetto. D’altra parte, considerando che non si tratta di una necessità, si ribadisce l’invito a restare a casa e ad uscire solo nei casi previsti dal decreto, portando con sé l’autocertificazione.

CLICCA QUI PER SCARICARE AUTOCERTIFICAZIONE PDF EDITABILE



