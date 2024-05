Autostrada crolla in Cina a causa delle forti piogge/ Video, 36 morti e decine di feriti: immagini choc

Tragedia in Cina a seguito del crollo di un tratto di un’autostrada che ha causato decine di morti e di feriti. L’episodio, come riportato da numerosi organi di informazione online, a cominciare dal sito dell’Ansa, si è verificato di preciso nella città di Meizhou, e in totale sono state coinvolte ben 23 auto a seguito del crollo di un lungo tratto della carreggiata. Secondo quanto raccolto dai testimoni che hanno assistito allo schianto, si sarebbe sentito un forte rumore, dopo di che si sarebbe aperta una voragine di diversi metri dietro di loro superando il tratto incriminato poco prima del crollo.

L’incidente è stato causato quasi sicuramente dalle forti piogge che hanno interessato la zona in queste ore: i temporali hanno impregnato il terreno sottostante l’autostrada, provocando quindi uno smottamento e di conseguenza la distruzione della strada. L’episodio, avvenuto nel sud del gigante asiatico, ha causato la morte di almeno 36 persone, così come fatto sapere in queste ore dalle autorità, ma il bilancio potrebbe essere ancora parziale, visto che i soccorsi sono ancora in corso, e sono tutt’altro che facili. Il tratto di autostrada crollata era lungo 17,9 metri, ed ha ceduto attorno alle ore 2:00 di notte di mercoledì 1 maggio, ora locale della Cina.

AUTOSTRADA CROLLA IN CINA A CAUSA DELLE FORTI PIOGGE: TRENTA PERSONE RIMASTE FERITE

Coinvolte nell’incidente altre trenta persone che hanno riportato delle ferite ma nessuna delle stesse sarebbe comunque in pericolo di vita così come fatto sapere dal governo. Nelle ultime settimane, come precisato da RaiNews attraverso il proprio portale, le zone della provincia di Guangdong hanno subito dei violenti temporali, mentre a Guangzhou si era verificato un vero e proprio tornado che ha ucciso cinque persone.

Inoltre alcuni villaggi presenti in quel di Meizhous sono rimasti allagati all’inizio del mese scorso. Una situazione di emergenza che ha portato appunto al disastro accaduto sull’autostrada, che al momento risulta ovviamente chiusa e impercorribile.

