Autostrade, traffico in tempo reale oggi 7 agosto 2022/ Bollino rosso: lunghe code

È bollino rosso in tutta Italia oggi, domenica 7 agosto 2022, per quanto concerne il traffico in tempo nelle autostrade. In molti si sono messi in marcia in questo weekend per partire per le vacanze oppure per rientrare nelle rispettive abitazioni. È per questo motivo che si sono registrati dei rallentamenti e delle lunghe code in entrambe le direzioni: sia a Sud verso le località turistiche, sia a Nord verso le città. È importante dunque che gli automobilisti che si stanno apprestando a salire sui propri mezzi si informino costantemente sulla situazione per evitare di rimanere bloccati.

Gli “snodi” divenuti cruciali in queste ore sono quelli prettamente turistici come ad esempio la riviera romagnola, quella ligure ed il Veneto, ma anche le grandi città come Firenze e Roma, oltre che regioni come la Campania, la Puglia e le Marche. Nelle prime ore del mattino le code non sono ancora di elevata lunghezza, bensì a tratti. Dalla tarda mattinata sino al pomeriggio, però, si registrerà un progressivo peggioramento. È da sottolineare che da venerdì è scattato il divieto di circolazione per i mezzi pesanti, che potranno circolare esclusivamente nelle ore notturne, ma ciò non sarà sufficiente ad evitare ingorghi.

AUTOSTRADE, TRAFFICO TEMPO REALE 7 AGOSTO 2022: CODE DA NORD A SUD

È così che in base ai dati che arrivato da Autostrade per l’Italia in merito al traffico in tempo reale di oggi, domenica 7 agosto 2022, si sono già create delle code a tratti. Ad esempio sulla A1 Milano–Napoli in entrambe le direzioni, soprattutto nei tratti della Modena–Bologna e della Piacenza–Fidenza in direzione Sud e nel tratto del Bivio A1/A22 Brennero–Modena in direzione Nord. Anche sulla A9 Lainate–Como Chiasso si segnala una coda tra Como Monte Olimpino e Chiasso per l’attraversamento della dogana svizzera.

Problemi anche sulla A14 Bologna–Taranto. In direzione Sud ci sono dei rallentamenti per traffico intenso sulle tratte Forlì–Rimini e Bologna–Imola, mentre in direzione Nord coda nel tratto Cesena–Forlì a causa di un incidente. È da tenere a mente inoltre che l’uscita di Bologna–Borgo Panigale sarà chiusa al traffico fino alle 23:00 del 30/09/2022 provenendo dall’Autostrada Milano-Napoli. Gli automobilisti diretta in quella direzione dovranno quindi immettersi sul raccordo di Casalecchio, uscire a Bologna Casalecchio, seguire le indicazioni per Milano-San Giovanni in Persiceto e uscire a Bologna Borgo Panigale.











