Autostrade traffico live 2 giugno 2022/ Code da Nord a Sud per il ponte di 4 giorni

Il traffico sulle autostrade d’Italia in questo giovedì 2 giugno 2022, giorno in cui si celebra la festa della Repubblica e che dà il via al lungo ponte di 4 giorni che rappresenta un assaggio d’estate per milioni di italiani, sta facendo registrare già lunghe code da Nord a Sud, con veicoli incolonnati sin da questa mattina, con particolare riferimento alle lingue d’asfalto che conducono verso le località balneari. Avvaliamoci però del servizio d’aggiornamento in diretta messo a disposizione dell’utenza autostradale dal portale telematico ufficiale di Autostrade per l’Italia.

In particolare, in questo momento sulla A14 Bologna-Taranto, all’altezza di Bologna-Rubicone in direzione Taranto sono segnalate code a tratti tra Bologna San Lazzaro e Valle Del Rubicone per traffico intenso. Stesso discorso anche all’uscita Rimini sud in ambedue le direzioni. In questi istanti è in particolar modo l’Emilia-Romagna, dunque, a registrare le principale problematiche di traffico sulle autostrade, ma nel corso della giornata anche l’A6 verso la Liguria non è stata affatto priva di rallentamenti (così come le vie alternative dal Piemonte per raggiungere la regione avente come capoluogo Genova, quale ad esempio la strada statale del colle di Nava, dove i rallentamenti proseguono senza soluzione di continuità dalla tarda serata di ieri).

AUTOSTRADE TRAFFICO LIVE 2 GIUGNO 2022: CODE VERSO IL MARE

Non si registrano, in questo istante, altre situazioni di particolari criticità legati al traffico sulle autostrade. Nel mentre, Autostrade per l’Italia ha dichiarato che “al fine di favorire gli spostamenti, Autostrade per l’Italia ha messo a punto un piano di gestione della viabilità che prevede, tra l’altro, la rimozione dei cantieri di ammodernamento attivi lungo i principali tratti autostradali – quali per esempio l’intera area ligure e la dorsale adriatica -, affinché tutte le corsie risultino disponibili al traffico già nel corso della giornata di oggi”.

E, ancora: “Resteranno operativi i soli cantieri in corrispondenza dei quali non si prevedono turbative alla circolazione, o necessari per consentire il completamento di importanti lavori prima dell’esodo estivo. In ogni caso, gli accorgimenti e i presidi adottati per tali situazioni garantiscono la disponibilità di due corsie nella direzione prevalente di traffico, limitando in modo significativo la formazione di possibili code”.











