SITUAZIONE AUTOSTRADE TRAFFICO: OGGI 10 AGOSTO 2024 È BOLLINO NERO

Quello che si è aperto oggi è il weekend più trafficato di agosto: lo segnala Anas, la cui previsione trova riscontro nell’indagine di Coldiretti-Ixè, secondo cui il 53% degli italiani trascorrerà il Ferragosto lontano da casa, per una gita fuori porta o in vacanza. Considerando il fatto che più di 8 italiani su 10 si spostano in auto per arrivare nelle località di villeggiatura, sarà davvero un grande esodo, oltre che un fine settimana di grande caldo.

Compagnia aerea consente alle donne di scegliere "Posti rosa"/ Potranno evitare di sedersi accanto a un uomo

La “situazione autostrade” parla chiaro: è già bollino nero dalla mattina di sabato 10 agosto, domani invece sarà rosso. In chiave traffico autostrade, è bene sapere che il divieto di transito per quanto riguarda i mezzi pesanti è in vigore fino alle 22 di oggi, mentre domani lo sarà dalle 7 alle 22.

Incendio linea Alta Velocità Roma Napoli: anche regionali in ritardo/ Circolazione sospesa tra Salone-Anagni

Anas, che ha pubblicato sul suo sito ufficiale il calendario dei bollini estivi (disponibile anche sul portale di Viabilità Italia), mette dunque in guardia sulla situazione autostrade traffico, che sarà in costante aumento, visto che parliamo del fine settimana più trafficato dell’anno.

LA MAPPA DELL’ESODO ESTIVO 2024

Per quanto riguarda le zone interessate dall’esodo, le direttrici principali sono quelle delle dorsali adriatica, tirrenica e jonica, ma traffico è previsto anche lungo i valichi di confine per chi si sposta in direzione Francia, Slovenia e Croazia, in generale uscendo dai centri urbani. A tal proposito, in vista dei rientri dal weekend, sarà poi prevedibile un flusso importante di traffico in queste zone dal tardo pomeriggio di domenica.

Salvini: “censurano il Papa perché contro il pensiero unico”/ “Vannacci con la Lega? Inchieste moltiplicate”

ESODO DI FERRAGOSTO: DOVE C’È TRAFFICO?

Gli itinerari che da Nord portano a Sud sono quelli più a rischio code, a preoccupare in particolare è l’A2 “Autostrada del Mediterraneo”, ma grande attenzione per quanto riguarda la situazione Autostrade è rivolta anche alle statali 106 Jonica e 18 Tirrena Inferiore per la Calabria, invece per la Sicilia la A19 che collega Palermo a Catania e A29 che collega il capoluogo siciliano con Mazara del Vallo; nel Lazio occhi puntati sulla SS 148 Pontina che collega con la SS7 Appia Roma con le località turistiche della zona meridionale della regione.

Nella lista delle direttrici da attenzione per il traffico autostrade c’è pure la E45 che collega il Nord-Est con la parte centrale dell’Italia, percorrendo Umbria, Toscana ed Emilia-Romagna. Le previsioni per le code tirano in ballo anche la SS1 Aurelia nel Lazio, Toscana e Liguria, oltre alla SS16 Adriatica per quanto concerne Puglia, Abruzzo, Molise, Emilia-Romagna e Veneto.

Per quanto riguarda la situazione autostrade traffico in Friuli-Venezia Giulia, potrebbe esserci da attendere ai Raccordi autostradali RA13 e RA14 che conducono ai valichi di confine, così come sulla SS36 del Lago di Como e dello Spluga in Lombardia. Attenzionata anche la SS45 di Val Trebbia in Liguria, la SS26 della Valle D’Aosta, la SS309 Romea che collega l’Emilia-Romagna con il Veneto e, per quanto riguarda quest’ultima regione, la SS 51 di Alemagna.