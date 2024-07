La giornata di oggi – almeno, secondo le previsioni – sarà a dir poco critica per il traffico sulle autostrade che attraversano il nostro Bel Paese, con un afflusso di vacanzieri che hanno deciso di muoversi proprio a ridosso dell’ultimo fine settimana di luglio: secondo le stime di Coldiretti sono circa 16 milioni gli italiani che si sono messi in macchina in questo periodo, raggiungendo le più disparate località balneari ma anche – in pochi casi, per ora – alcune delle più belle città turistiche.

D’altronde che il fine settimana sarebbe stato critico si era già capito a partire dalla giornata di venerdì quando la Polizia di Stato aveva emanato il primo bollino giallo, diventato rosso nella mattinata di ieri ed – venendo alle previsioni del traffico di oggi – infine rosso sia per la mattina che per la sera di domenica 28 luglio. Fino a ieri (però) si parlava di congestioni soprattutto sulle direttive che da Nord portano al Sud; mentre oggi le criticità più importanti riguardano soprattutto gli snodi di ingresso delle grandi città, assediati (e presidiati da lunghe code) da chi rientra dal mare per tornare alla vita lavorativa.

Le autostrade più critiche di oggi e le previsioni per il traffico di agosto: occhi puntati sul periodo dal 3 al 10

Soffermandosi sulle autostrade, secondo il bollettino e le previsioni il traffico maggiore riguarderà i principali raccordi meridionali, a partire dalla A2 campana, per arrivare fino alla A19 palermitana, senza dimenticare neppure le statali calabresi e la 131 sarda; mentre in Centro gli occhi restano puntati soprattutto sul Lazio e sui raccordi romani, così come (poco più su) anche in Emilia, Toscana, Lombardia e Friuli non mancheranno criticità di vario genere. Singolare (ed importante da tenere a mente) è che solamente sulla cosiddetta autostrada del Brennero – ovvero la A22 fino a Modena – graverà un bollino nero in direzione Sud tra le 12 e le 18.

Guardando un pochino più in là alle previsioni per il mese di agosto: il traffico maggiore è atteso (sempre verso Sud, ma anche di rientro in città) nella settimana tra il 3 e il 10 dell’ultimo mese estivo, con le stime di Coldiretti che qui arrivano anche ad ipotizzare circa 28 milioni di viaggiatori autostradali. Critico – secondo un copione classico di tutte le estati – anche il lungo fine settimana di Ferragosto (che, ve lo ricordiamo, cadrà di giovedì); ma da lì poi la situazione dovrebbe progressivamente migliorare.