Avanti un altro, chi sarà la prossima ‘Bonas’?/ Sonia Bruganelli: “Antonella Fiordelisi? Fake news”

Come anticipato dal profilo ufficiale di Sdl – società di produzione che si occupa tra i vari programmi anche di Avanti un altro – nella nuova edizione del programma condotto da Paolo Bonolis ci saranno parecchie novità. Fra queste vi sono delle notizie riguardanti il ruolo della Bonas. Se nella scorsa edizione di Avanti un Altro, con l’arrivo di Sophie Codegoni si è passati alla Bonas con un ruolo più attivo all’interno del programma, adesso il percorso si evolverà offrendo maggiore spazio a chi occuperà il ruolo ambito da molte nel preserale dagli ascolti record di Canale 5. Addirittura ci potrebbe essere più di una ‘Bonas’ e nei prossimi giorni, forse, ci sarà anche l’annuncio per scegliere attraverso casting i nuovi o il nuovo volto.

Un work in progress che, però, non prevede la presenza dell’ex gieffina Antonella Fiordelisi (come dai rumors fake delle ultime ore). Sonia Bruganelli ha pubblicato, infatti, nelle storie su Instagram, uno screen che mostrava una serie di articoli che riprendevano, appunto, l’indiscrezione dell’arrivo di Antonella Fiordelisi nel minimondo di Avanti un altro, lanciata da Deianira Marzano e Novella 2000. Sonia Bruganelli ha bollati, infatti, come “Fake news”. E ha rimandato i suoi follower al profilo ufficiale di Sdl.tv per importanti precisazioni sul cast di Avanti un altro.

Avanti un altro, Sdl.tv per il ruolo di Bonas: “No a ripescaggi di ex gieffini o isolani”

Il post pubblicato sul profilo Instagram ufficiale di Sdl.tv lascia ben pochi dubbi per quanto riguarda il ruolo della Bonas di Avanti un altro che non sarà interpretato da Antonella Fiordelisi, né, nuovamente, da Sophie Codegoni, da poco diventata mamma. Nel cast, si precisa, non sono previsti ex concorrenti del Grande Fratello Vip, ex naufraghi dell’Isola dei Famosi 2023 e altri ripescaggi.

Insomma, le porte di Mediaset continuano a essere chiuse per i concorrenti delle passate edizioni dei reality di Canale 5: “A ricoprire uno dei ruoli più ambiti del preserale di Canale5 potrebbero esserci vecchie glorie e nuove sorprese che sicuramente non prevedono il ripescaggio di ex gieffini, isolani o altro. Tutte le notizie ufficiali che riguardano i casting e la scelta dei personaggi le trovate qui!”. In molti hanno parlato infatti, di una presunta “lite” tra Sonia Bruganelli e Sophie Codegoni, vicenda che avrebbe fatto appunto nascere l’esigenza di cambiare la “Bonas” di Avanti un Altro. La discussione non è stata confermata dalle dirette interessate.

