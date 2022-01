Avanti un altro! Pure di sera/ Anticipazioni puntata 16 gennaio: ospiti Alex Belli, Aldo Montano e…

ANTICIPAZIONI AVANTI UN ALTRO! PURE DI SERA 2022 DELLA PRIMA PUNTATA

“Avanti un altro! Pure di sera” torna in prima serata su Canale 5 alle 21.20 di quest’oggi, domenica 16 gennaio 2022, con la puntata d’esordio condotta immancabilmente da Paolo Bonolis e da Luca Laurenti. Tanti gli ospiti che si alterneranno al tavolo dei concorrenti, con l’intento di agguantare il montepremi nella speranza di devolverlo interamente in beneficenza al CE.R.S, una onlus che si occupa di assistenza specialistica domiciliare e gratuita a bambini con gravi disabilità.

Questa sera a “Avanti un altro! Pure di sera”, ad esempio, giocheranno Alex Belli, Patrizia De Blanck, Andrea Casalino, Francesca Cipriani, Raffaella Fico, Martufello, Aldo Montano, Massimiliano Rosolino, Ainette Stephens e Flavia Vento. Nel ruolo di guest star, invece, ci saranno Elisabetta Gregoraci e Pierfrancesco Pingitore. Tra le novità di questa edizione, il meccanismo del gioco, che è stato stravolto e registrerà il duello fra due fazioni avversarie, che saranno chiamate a fornire la risposta a quesiti talvolta letteralmente imprevedibili, così da incamerare punti per la propria squadra e tentare la rincorda verso la posta in palio.

AVANTI UN ALTRO! PURE DI SERA: QUALI CATEGORIE SI SFIDERANNO?

Per ciò che concerne “Avanti un altro! Pure di sera”, si conoscono già i nomi delle categorie previste per le puntate speciali: Bel Paese vs Rivoluzionari; Artisti vs Manie; Meteore vs Specialisti; Campioni vs Natura, Nobiltà vs TV Locali; Nerd vs Extreme. Nel “Salottino”, non mancheranno poi le figure iconiche di questo programma e che sono già divenute un vero e proprio cult: stiamo parlando dello “iettatore” Franco Pistoni, della “bbona sorte” Francesca Brambilla, della “regina del web” Laura Cremaschi, della “bonas” Sara Croce e del “bonus” Daniel Nilsson.

Per giunta, sono stati anche svelati alcuni dei personaggi che si alterneranno durante le prossime puntate di “Avanti un altro! Pure di sera” (ma che non saranno presenti in quella in onda stasera, domenica 16 gennaio): si tratta nello specifico di Roberto Da Crema, Samantha De Grenet, Emanuela Folliero, Chiara Francini, Roger Garth, Alessio Guidi, Marisa Laurito, Filippo Magnini, il conte Mazzoni, Pago, Pablo e Pedro, Francesco Pannofino, Pucci, Antonio Razzi, Enzo Paolo Turchi, Costantino Vitagliano, Alvaro Vitali e Iva Zanicchi.



