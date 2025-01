Avengers: Infinity War, film su Italia 1 diretto da Anthony e Joe Russo

Lunedì 27 gennaio 2025, andrà in onda, in prima serata su Italia 1, alle ore 21:20, il terzo capitolo della celebre saga di The Avengers, che la rete sta trasmettendo per intero, dal titolo Avengers: Infinity War, film dalla durata monstre di 160 minuti. Questo progetto cinematografico statunitense è stato prodotto nel 2018 e vede alla regia i fratelli Russo, che l’anno successivo si occuperanno anche delle riprese del sequel Avengers: Endgame.

La colonna sonora di Avengers: Infinity War è opera di Alan Silvestri, noto compositore che aveva già lavorato alle musiche del primo capitolo e che tornerà a collaborare con il regista anche nel sequel Avengers: Endgame.

Ancora una volta il cast principale di Avengers: Infinity War è confermato, ritornano infatti le star di Hollywood Robert Downey Jr. – Chris Hemsworth – Mark Ruffalo – Chris Evans – Scarlett Johansson rispettivamente nei panni di Iron Man – Thor – Hulk – Captain America – Vedova Nera.

Al loro fianco numerosi volti noti del Marvel Cinematic Universe, tra cui: Don Cheadle / “War Machine”; Benedict Cumberbatch / “Dr. Strange”; Tom Holland / “Spider-Man”; Chadwick Boseman / “Black Panther”; Elizabeth Olsen / “Scarlet Witch”; Anthony Mackie / “Falcon”, Sebastian Stan / “Soldato d’Inverno”; Benicio del Toro / “Collezionista”; Chris Pratt / “Star-Lord”.

La trama del film Avengers: Infinity War, una battaglia che coinvolge tutti i supereroi

Avengers: Infinity War riprende dalle vicende del capitolo precedente, con Thor e Loki che, dopo che il loro regno è stato distrutto, arrivano con i pochi superstiti sul pianeta Terra.

La loro astronave viene fermata però da Thanos che offre a Loki un’opportunità: regnare insieme a lui consegnandogli il famoso “Tesseract” o assistere alla morte del fratello.

Loki cerca di ingannare Thanos, ma è quest’ultimo ad avere la meglio, soffocando Loki e incendiando la loro navicella.

Nel frattempo Hulk ha avvisato Dottor Strange dell’arrivo di Thanos, così si riuniscono con Iron Man per pensare ad un modo per affrontare questa nuova minaccia.

A loro si unisce anche Spider Man, mentre nel frattempo il titano sferra un attacco congiunto anche ad Edimburgo, mettendo in difficoltà Scarlet Witch e Visione.

In loro aiutano arrivano Captain America, Vedova Nera e Falcon, ma gli scagnozzi di Thanos riescono a ferire Visione.

La situazione è sempre più difficile, anche Black Panther e Soldato d’Inverno si mobilitano per supportare gli eroi già in campo, mentre Star Lord corre in soccorso di Thor che era stato fatto prigioniero.

Arriva quindi il momento dello scontro finale: tutti i supereroi dell’universo sono pronti ad unirsi in questa battaglia per fermare i piani del terribile Thanos.