The Avengers, film su Italia 1 con Robert Downey Jr.

Lunedì 13 gennaio, la programmazione televisiva prevede, in prima serata su Italia 1, alle ore 21:20, il film d’azione – fantascienza del 2012 dal titolo The Avengers. Il lungometraggio si ispira all’omonima saga a fumetti firmata Marvel Comics ed è scritta e diretta dal noto film maker Joss Whedon, che nel 2015 curerà anche le riprese del sequel, intitolato Avengers: Age of Ultron.

Per quanto riguarda le musiche di questo primo capitolo, sono state realizzate da uno dei compositori più apprezzati di Hollywood, Alan Silvestri, autore delle colonne sonore di numerosi progetti cinematografici di grande successo, come Ritorno al futuro, Chi ha incastrato Roger Rabbit, Forrest Gump e Cast Away, oltre che delle musiche di Avengers: Infinity War (2018) e Avengers: Endgame (2019).

I sei supereroi sono interpretati da: Robert Downey Jr./Iron Man, Chris Hemsworth/Thor, Chris Evans/Captain America, Scarlett Johansson/Vedova Nera, Mark Ruffalo/Hulk e Jeremy Renner/Occhio di Falco.

Nel cast del film The Avengers anche l’attore britannico Tom Hiddleston, nei panni del cattivissimo Loki, e l’attore statunitense Samuel L. Jackson in quelli del capo dello S.H.I.E.L.D., Nick Fury.

La trama del film The Avengers: supereroi e mitologia scandinava

La storia di The Avengers ruota attorno ad un elemento tanto antico quanto potente, il cosiddetto “Cubo Cosmico” o “Tesseract”, capace di generare una mole infinita di energia.

L’oggetto è custodito dagli esperti dello “S.H.I.E.L.D.” che ne stanno testando le reali potenzialità ma, proprio per i suoi incredibili poteri, attira l’attenzione di Loki, figlio adottivo del dio Odino, desideroso di entrarne in possesso per utilizzarlo come arma per prendere il controllo dell’intera umanità.

L’asgardiano riesce a trafugare il cubo ed è pronto a dichiarare guerra alla Terra con l’aiuto di un terribile esercito extraterrestre fornito dal capo del popolo dei Chitauri, conosciuto con il nome di “l’Altro”.

È arrivato, quindi, il momento per lo S.H.I.E.L.D. di riunire i più grandi eroi del pianeta per fermare questo attacco alieno.

Captain America e Hulk si ritrovano a bordo dell’Helicarrier, un’avanzata portaerei capace di mimetizzarsi nei cieli, e individuano Loki nella città di Stoccarda.

Grazie al loro intervento congiunto con Iron Man, i tre supereroi riescono a catturare il nemico, ma proprio in quel momento compare Thor, dio del tuono, che intima loro di consegnargli suo fratello affinché possa essere giudicato nel suo regno.

Captain America riesce a convincere Thor ad unirsi al loro gruppo ma, tornati sulla portaerei, grazie ad uno stratagemma Loki riesce a generare il caos e a liberarsi, raggiungendo la Stark Tower, pronto ad attivare il Cubo Cosmico e a distruggere l’intera popolazione mondiale. Riusciranno gli Avengers a fermare i suoi piani?