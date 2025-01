AVVERSARIA ATALANTA PLAYOFF CHAMPIONS LEAGUE: TURNO ABBORDABILE

Quale sarà l’avversaria Atalanta nei playoff di Champions League? Intanto, bisogna partire proprio da qui: purtroppo la Dea ha mancato la qualificazione agli ottavi a causa del pareggio di Barcellona. Un risultato ottimo ma che, come già avevamo anticipato, difficilmente avrebbe portato l’Atalanta tra le prime otto: così è stato, con grande beffa perché sarebbe bastato ad esempio che Lille e Feyenoord pareggiassero – ma gli olandesi sono crollati in Francia – o, guardando al cammino degli orobici, che si riuscisse a battere il Celtic. Sia come sia, inutile piangere sul latte versato: l’Atalanta è ai playoff di Champions League e adesso attende l’avversaria nel sorteggio di venerdì 31 gennaio.

Calciomercato Fiorentina News/ Intrigo Atalanta: Zaniolo sempre più vicino, cosa manca? (30 gennaio 2025)

Come noto, la formula prevede che le possibilità siano due secondo la super classifica del girone: l’Atalanta, nona, è “affiancata” al Borussia Dortmund nell’eventualità di pescare dal sorteggio ventitreesima o ventiquattresima. Stiamo parlando dello Sporting Lisbona e del Bruges: i portoghesi dopo il 4-1 al Manchester City hanno salutato Ruben Amorim, sono crollati e hanno anche rischiato di venire eliminati, i belgi sono stati una bella sorpresa in grado per esempio di fermare la Juventus, poi non sono riusciti a prendersi subito gli ottavi perdendo all’Etihard. Diciamo che l’avversaria Atalanta nei playoff di Champions League, sulla carta, è abbordabile.

Diretta/ Barcellona Atalanta (risultato finale 2-2) video streaming tv: Dea ai play-off (29 gennaio 2025)

AVVERSARIA ATALANTA, CHI POTREBBE PESCARE DOPO IL PLAYOFF

Detto che, qualunque sia l’avversaria Atalanta nei playoff Champions League, la Dea giocherà in casa la partita di ritorno, la Uefa ha già indicato il percorso sino alla finale: naturalmente è potenziale, per esempio dopo gli spareggi ci sarà un sorteggio per determinare la squadra da incrociare agli ottavi e, in questo caso, l’Atalanta – qualora dovesse qualificarsi – andrebbe a pescare una tra Sporting Lisbona e Bruges (cioè quella non affrontata ai playoff) ma anche una tra le due che sono già agli ottavi e aspettano, vale a dire il già citato Lille e l’Aston Villa di Unai Emery, che ha acciuffato il pass per il rotto della cuffia.

Atalanta si qualifica agli ottavi se/ Champions League, i risultati utili a Barcellona (29 gennaio 2025)

Qui naturalmente il percorso si potrebbe complicare ma, vista l’Atalanta da Champions League, ci sarebbero comunque buone speranze. Il problema sarebbe dopo, perché ai quarti di finale potrebbero esserci il Liverpool o una sorta di rivincita con il Barcellona, per non parlare del Psg che, arrivato quindicesimo, dovrà giocare i playoff e in ogni caso avrà un derby con Monaco o Brest, per poi andare a incrociare appunto Reds o blaugrana. L’avversaria Atalanta nei playoff di Champions League sarà nota tra poco: scopriremo dunque se la Dea dovrà andare in Portogallo o in Belgio, ricordando che con lo Sporting Lisbona c’è un ottimo ricordo che risale alla trionfale Europa League vinta lo scorso anno…