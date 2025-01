Diretta Barcellona Atalanta, come arrivano alla sfida?

La diretta Barcellona Atalanta, andrà in scena allo Stadio di Montjuic e sarà valida per l’ottava e ultima giornata della fase a girone della nuova Champions League, è una delle se non la sfida più interessante di questo turno e mette a confronto due squadre dalla forte propensione offensiva e che sicuramente regaleranno una partita emozionante. I padroni di casa stanno avendo un percorso netto in Europa e sono secondi in classifica a 3 punti dalla vetta, mentre ne La Liga hanno avuto qualche difficoltà in più e occupano il terzo posto, anche gli ospiti sono terzi in Serie A mentre in Champions League sono riusciti ad entrare nelle prime otto, sono settimi, ma non sono certi del posto. I blaugrana arrivano alla partita dopo la vittoria rocambolesca per 4-5 in casa del Benfica mentre i neroblu hanno dominato in casa contro lo Sturm Graz, battuto 5-0.

Diretta Barcellona Atalanta, dove vederla in streaming video e tv

Come per tutte le partite della competizione anche per seguire la diretta Barcellona Atalanta basterà collegarsi a Sky Sport, ci si dovrà poi sintonizzare ad uno tra i canali Sky Sport Max o Sky Sport (canale 254), o collegarsi tramite la diretta streaming video di SkyGo o NowTv.

Barcellona Atalanta, probabili formazioni

Per la difficile sfida delle ore 21.00 Hansi Flick dovrebbe schierare i suoi con un 4-2-3-1 con Szczesny in porta, Koundé, Araujo, Cubarsì e Balde in difesa, Casadò e Pedri in mediana, Yamal e Raphinha sugli esterni Lewandowski unica punta con alle sue spalle Gavi. Gian Piero Gasperini invece dovrebbe confermare il suo solito 3-4-2-1 con Carnesecchi in porta, Kolasinac, Hien e Toloi terzetto di difesa, Bellanova e Ruggieri sugli esterni, Ederson e Pasalic in mezzo al campo, Retegui riferimento offensivo con il supporto di Lookman e De Ketelaere.

Quote e scommesse Barcellona Atalanta, pronostico finale

La diretta Barcellona Atalanta è forse la sfida più difficile da pronosticare in questa giornata, la partita sarà giocata a viso aperto da entrambi gli allenatori, i ritmi saranno molto elevati e le due squadre avranno diverse occasioni da rete e i gol non mancheranno, a poterla spuntare con maggior probabilità potrebbe essere il Barcellona per via di alcuni importantissimi giocatori in un ottimo stato di forma come Lewandowski, Yamal e Raphinha. Non può essere sottovalutata l’Atalanta però che ha sempre dimostrato di potersela giocare alla pari con chiunque e che potrebbe riuscire a strappare anche un pareggio che potrebbe non essere abbastanza per rientrare nelle prime otto posizioni.

