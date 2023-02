Avversaria Fiorentina/ Sorteggio ottavi Conference League: trappola Villareal

CHI NEGLI OTTAVI DI CONFERENCE LEAGUE? TRA DI LORO SI NASCONDE L’AVVERSARIA DELLA FIORENTINA

Scopriremo tra poco quale sarà l’avversaria della Fiorentina negli ottavi di finale di Conference League (andata 9 marzo, ritorno 16 marzo): il sorteggio svelerà il nome della prossima rivale dei toscani che, dopo il largo successo ottenuto sul campo del Braga, hanno rischiato qualcosa nel match di ritorno al “Franchi”. Dopo le due reti dei portoghesi, infatti, è arrivata la rimonta della Fiorentina, firmata dalle reti di Mandragora, Saponara e Cabral per il 3-2 conclusivo.

La squadra di mister Vincenzo Italiano, quindi, si candida per essere una delle papabili per la vittoria finale della Conference League ma ora affronterà una delle teste di serie; vediamo allora quale potrebbe essere la sua avversaria nel sorteggio di Nyon.

AVVERSARIA FIORENTINA IN CONFERENCE LEAGUE, QUALI PERICOLI?

Nel sorteggio degli ottavi di finale di Conference League l’avversaria della Fiorentina non potrà essere la Lazio visto che il criterio impedisce scontri tra squadre della stessa nazionalità. Ma, al di là di questo, lo scontro italiano sarebbe stato evitato ugualmente visto che sia i toscani sia i biancocelesti non sono teste di serie. Ciò significa che la Fiorentina disputerà la gara di andata al “Franchi” e il ritorno in trasferta. Non mancano le insidie nel lotto delle possibili avversarie: sicuramente Biraghi e compagni dovranno evitare Villareal e West Ham. I vincitori dell’Europa League 2020/2021 rappresentano la squadra più blasonata e vanta elementi di spessore come Yeremi Pino e Gerard Moreno. In panchina c’è Quique Setien che ha preso il posto di Unai Emery. Come detto anche il West Ham è avversaria da evitare: nonostante la crisi in Premier League la formazione di Moyes ha le carte in regola per spaventare la Fiorentina.

Sicuramente più abbordabili, almeno sulla carta, Sivasspor e Slovan Bratistlava. I turchi occupano il dodicesimo posto nel campionato di competenza e la “stella” è quell’Ahmed Musa protagonista con il Leicester qualche anno fa. In panchina c’è Riza Çalimbay, un veterano del calcio turco. Come detto anche lo Slovan non sarebbe avversaria da temere troppo: i ragazzi guidati da Vladimir Weiss (ex allenatore della Slovacchia che eliminò l’Italia nei Mondiali di Sudafrica 2010) nel girone H hanno chiuso in testa con gli stessi punti del Basilea mostrando, però, tanti limiti nelle gare disputate. A completare il quadro delle possibili antagoniste viola ci sono AZ Alkmaar, Djurgarden, Basaksehir e Nizza. Vedremo dunque quale sarà l’avversaria della Fiorentina nel sorteggio degli ottavi di finale di Conference League.

