AVVERSARIA LAZIO OTTAVI CHAMPIONS LEAGUE/ Un bel ricordo per Sarri nel sorteggio (oggi 18 dicembre 2023)

AVVERSARIA LAZIO OTTAVI CHAMPIONS LEAGUE: L’INCROCIO VINTAGE

L’avversaria della Lazio negli ottavi di Champions League potrebbe essere l’Arsenal: il sorteggio rende possibile questa eventualità, perché i biancocelesti sono arrivati secondi nel gruppo E mentre i Gunners hanno vinto il gruppo B, precedendo il Psv Eindhoven come anche il Lens, che è retrocesso in Europa League, e il Siviglia che per una volta è stato subito eliminato (e ha da poco esonerato anche Diego Alonso). Per Maurizio Sarri sarebbe un incrocio vintage: il tecnico biancoceleste ha già fatto sapere che gli piacerebbe affrontare il Barcellona perché sarebbe una novità, ma l’Arsenal chiaramente riporta alla mente di Sarri quella finale di Europa League disputata a Baku nel 2019.

Era il Chelsea ovviamente, che aveva stravinto il derby inglese guidato ancora dal talento di Eden Hazard; per Sarri era stato il primo trofeo in carriera e subito un titolo decisamente importante, quell’Europa League gli aveva anche consentito di ricevere la chiamata della Juventus con cui aveva poi messo in bacheca lo scudetto, raggiungendo anche la finale di Coppa Italia. Naturalmente oggi avere l’Arsenal come avversaria negli ottavi di Champions League sarebbe diverso, perché la Lazio non ha la potenza di quel Chelsea; tuttavia, la cabala dice che Sarri e la sua squadra biancoceleste potrebbero avere un’occasione, soprattutto se i Gunners dovessero concentrarsi maggiormente su quella Premier League che ormai non vincono da 20 anni. (agg. di Claudio Franceschini)

LAZIO VERSO IL SORTEGGIO

Tra poco scopriremo quale sarà l’avversaria della Lazio negli ottavi di Champions League: il sorteggio sta per cominciare e biancocelesti sanno che, comunque vada, avranno una sfida ostica per non dire semi-impossibile davanti a loro. La Lazio infatti è arrivata seconda nel suo girone: l’incrocio avverrà con una delle prime giocando la partita di andata allo stadio Olimpico. Avrebbe potuto fare qualcosa in più, la banda di Maurizio Sarri? Possiamo dire di no, anzi: a conti fatti alla Lazio è anche andata bene, perché vanno ricordati i gol segnati in pieno recupero contro Atletico Madrid (tra l’altro con il portiere, Ivan Provedel) e Celtic, per tre punti che alla fine hanno fatto la differenza.

Nell’ultima partita, quella del Wanda Metropolitano, la Lazio avrebbe ottenuto il primo posto nel gruppo E con una vittoria ma l’Atletico Madrid si è mostrato decisamente superiore, vincendo 2-0 con anche un gol annullato per fuorigioco. Insomma, per quello che attualmente è lo status dei biancocelesti possiamo dire che sia un ottimo risultato aver centrato gli ottavi di finale, il primato certamente non era impossibile vista la composizione del girone ma era anche complicato. Adesso però bisogna parlare dell’avversaria della Lazio negli ottavi di Champions League, dunque andiamo a vedere di chi si potrebbe trattare.

CHAMPIONS LEAGUE, QUALE AVVERSARIA PER LA LAZIO AGLI OTTAVI?

Parlando dell’avversaria della Lazio negli ottavi di Champions League dobbiamo innanzitutto dire che l’unico paletto è quello dell’Atletico Madrid che, già affrontato nel girone, non può uscire dal sorteggio: le altre italiane, Inter e Napoli, sono infatti arrivate seconde nel rispettivo raggruppamento. Come abbiamo già detto, comunque vada per la Lazio sarebbe un’avversaria tostissima: in prima fascia possiamo serenamente mettere i campioni in carica del Manchester City, il Real Madrid e il Bayern Monaco. Le altre? Fanno comunque paura: l’Arsenal sta tornando quello di un tempo, il Borussia Dortmund ha superato con 11 punti un girone che comprendeva Psg e Milan, oltre al Newcastle del fondo Pif.

Forse, le due squadre che la Lazio “spererebbe” di trovare nel sorteggio degli ottavi di Champions League sono Barcellona e Real Sociedad: i blaugrana sono in forte calo anche se bisognerà vedere in che modo arriveranno a febbraio, i baschi invece sono riusciti a pareggiare due volte contro l’Inter ma in generale è chiaro che, pur essendo solidi e rognosi, abbiano qualcosa in meno delle altre. Forse la Lazio potrebbe giocarsela anche contro un’avversaria come il già citato Borussia Dortmund, che però ha dalla sua l’esperienza a questi livelli. Tra poco comunque scopriremo cosa ci dirà il sorteggio…











