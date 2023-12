DIRETTA ATLETICO MADRID LAZIO/ Video streaming tv: che impresa nel 1998! (Champions League, 13 dicembre 2023)

DIRETTA ATLETICO MADRID LAZIO: I TESTA A TESTA

Sarà la sesta volta in cui la diretta di Atletico Madrid Lazio si giocherà nelle coppe europee: il bilancio dei precedenti sorride ai Colchoneros che hanno ottenuto due vittorie contro una dei biancocelesti, mentre i pareggi sono due compreso ovviamente quello dello scorso settembre, con incredibile gol del portiere Ivan Provedel a tempo scaduto. La Lazio è sotto nel bilancio complessivo, ma ha ottenuto la vittoria più preziosa: nel 1998 infatti le due squadre si erano affrontate nella semifinale di Coppa Uefa, e la Lazio di Sven-Goran Eriksson aveva sbancato il Vicente Calderon grazie al gol messo a segno da Vladimir Jugovic.

Diretta/ Atletico Madrid Lazio Primavera (risultato finale 0-1): congedo di lusso! Youth League, 13 dicembre

Al ritorno era finita 0-0, i biancocelesti avevano raggiunto la finale ma a Parigi sarebbero stati demoliti dall’Inter. L’altro doppio incrocio è stato disputato nel secondo turno di Europa League 2012-2013: qui ad avere la meglio era stato invece l’Atletico Madrid, già squadra affidata al grande ex Diego Simeone e lanciata verso un grande ciclo. All’Olimpico i Colchoneros avevano blindato la qualificazione imponendosi per 3-1, al ritorno avevano completato l’opera con il gol realizzato da Diego Godin, naturalmente di testa, all’inizio del secondo tempo. (agg. di Claudio Franceschini)

PROBABILI FORMAZIONI ATLETICO MADRID LAZIO/ Quote, occhio a Griezmann-Morata (Champions, 12 dicembre 2023)

DIRETTA ATLETICO MADRID LAZIO STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Atletico Madrid Lazio sarà garantita sui canali di Sky Sport in esclusiva per gli abbonati alla televisione satellitare, mentre per quanto riguarda la diretta streaming video di Atletico Madrid Lazio, essa sarà garantita naturalmente tramite il servizio Sky Go, ma anche dalle piattaforme di Mediaset Infinity + e Now TV, sempre per i rispettivi abbonati.

PER IL PRIMATO!

Atletico Madrid Lazio, in diretta naturalmente dallo stadio Metropolitano della capitale spagnola, si giocherà alle ore 21.00 di questa sera, mercoledì 13 dicembre 2023, con in palio il primo posto del girone E tra le due squadre che sono già matematicamente qualificate per gli ottavi di finale. Presentando la diretta di Atletico Madrid Lazio, bisogna allora fare i complimenti ai biancocelesti di Maurizio Sarri, che in una stagione complicata in campionato hanno invece fatto tutto per bene in Champions League, qualificandosi pure con un turno d’anticipo con il successo contro il Celtic di due settimane fa.

Probabili formazioni Atletico Madrid Lazio/ Diretta tv: dubbi per Sarri (Champions League, 12 dicembre 2023)

L’Atletico Madrid in un certo senso diede una mano battendo il Feyenoord, risultato che ha consentito ai Colchoneros del grande ex Diego Pablo Simeone di rimanere al primo posto in classifica con un punto di vantaggio proprio sulla Lazio. Ecco allora che oggi a Madrid ci sarà in palio il primato, per il quale i biancocelesti avranno però bisogno di un colpaccio che potrebbe cambiare il volto di tutta la stagione, mentre ai padroni di casa basterà anche un pareggio. A caccia di un sogno senza eccessive pressioni, che cosa quindi ci dirà la diretta di Atletico Madrid Lazio?

PROBABILI FORMAZIONI ATLETICO MADRID LAZIO

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni per la diretta di Atletico Madrid Lazio. Cominciamo dal modulo 3-5-2 dei padroni di casa del grande ex Simeone, che certamente in porta schiererà Oblak e davanti a lui la diesa a tre con Gimenez, Witsel (ormai stabilmente difensore) e Hermoso; a centrocampo ecco invece la folta linea a cinque con Molina, Llorente, Koke, De Paul e Riquelme da destra a sinistra, infine non possono esserci dubbi sulla coppia d’attacco dei Colchoneros formata da Griezmann e Morata.

Per quanto riguarda invece la Lazio, mister Maurizio Sarri sceglierà senza dubbio il modulo 4-3-3 che prevede Provedel in porta; l’eroe della partita d’andata con il suo storico gol allo scadere sarà protetto dai quattro difensori Lazzari, Gila, Casale e Marusic; a centrocampo possiamo invece ipotizzare il terzetto che vedrebbe titolari Guendouzi, Rovella e Luis Alberto; infine, in attacco quasi certamente vedremo in azione Felipe Anderson a destra, Immobile centravanti ed infine a sinistra Zaccagni.

PRONOSTICO E QUOTE

Infine, diamo uno sguardo anche al pronostico per la diretta di Atletico Madrid Lazio secondo le quote offerte dall’agenzia Snai. Partono favoriti i padroni di casa e di conseguenza il segno 1 è quotato a 1,60, mentre poi si sale a quota 4,00 in caso di pareggio e quindi segno X, infine una vittoria della Lazio varrebbe 5,25 volte la posta in palio per chi avrà creduto nel segno 2.

© RIPRODUZIONE RISERVATA