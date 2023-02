Avversaria Lazio/ Sorteggio ottavi Conference League: insidie Nizza e Villarreal

CHI NEL PLAYOFF DI CONFERENCE LEAGUE? OGGI SI SCOPRE L’AVVERSARIA DELLA LAZIO

Tra poco scopriremo quale sarà l’avversaria della Lazio negli ottavi di Conference League. I biancocelesti sono stati retrocessi dall’Europa League dopo aver concluso il proprio girone al terzo posto in un raggruppamento deciso esclusivamente dalla differenza, visto che tutte e quattro le squadre hanno terminato con otto punti. Ad avere la meglio come prima del giorno è stato il Feyenoord. Il club olandese era stato battuto per 4-2 dalla stessa Lazio, salvo poi vendicarsi tra le mura amiche per 1-0. Il vero ago della bilancia è stato però il match in Danimarca col Midtjylland: il 5-1 inflitto dai rossoneri ha scombinato parecchio il discorso “differenza reti” per la Lazio che, nonostante il 2-1 restituito ai danesi all’Olimpico, ha naturalmente avuto un peso specifico enorme che alla fine dei giochi ha premiato il Midtjylland. I danesi sono stati poi travolti ai sedicesimi di Europa League con un 5-1 complessivo con lo Sporting Lisbona.

A rendere concreta la possibilità di giocarsi la Conference League è stato il doppio pareggio con lo Sturm Graz, 0-0 in Austria e 2-2 a Roma, che hanno quantomeno preservato la differenza reti in favore sugli austriaci. Dunque, una volta ritrovati a giocarsi i sedicesimi della terza competizione europea per importanza, gli uomini di Maurizio Sarri sono riusciti ad archiviare la pratica Cluj vincendo 1-0 all’andata con gol di Immobile nonostante l’inferiorità numerica e pareggiando in Romania per zero a zero, chiudendo il doppio confronto senza subire reti.

CONFERENCE LEAGUE, AVVERSARIA LAZIO: QUALI PERICOLI?

Nel sorteggio degli ottavi di Conference League, dove scopriremo tra le altre anche l’avversaria della Lazio, sono presenti varie squadre che potrebbero creare qualche grattacapo ai capitolini, in particolar modo viste le cattive prestazioni in campionato delle “big” della competizione che quindi potrebbero fare all in sulla Conference per risollevare un’annata difficile. Come ad esempio il Villarreal, nono in Liga e vittima di un periodo molto complicato della stagione, avendo perso quattro delle prime cinque sfide del 2023. C’è da sottolineare però l’ottima recente esperienza europea guadagnata dagli spagnoli, con l’apice raggiunto con la conquista dell’Europa League 2020/2021 in finale contro il Manchester United ai rigori, senza dimenticare dell’eliminazione ai danni della Juventus nel 2021/22.

Il Nizza è la possibile avversaria della Lazio più in forma, ottavo in campionato è protagonista di un ottimo inizio di anno solare con cinque vittorie e due pareggi nelle prime sette giornate del 2023. I francesi sono tra le squadre che giocano meglio in tutta la Ligue 1. Occhio anche al West Ham, squadre che fin qui ha disputato una pessima Premier League con l’attuale terzultimo posto, anche se la tanta bagarre nella “zona a rischio” del campionato inglese potrebbe permettere ai londinesi di togliersi dai guai con qualche risultato positivo. Se però dovessero continuare a faticare, gli Hammers potrebbe “sacrificare” l’Europa in virtù di una salvezza obbligatorio. Dopo aver affrontato il Feyenoord, la Lazio potrebbe tornare in Olanda questa volta sponda Alkmaar visto che l’AZ è tra le possibili avversarie dei biancocelesti. Attualmente terzi in campionato, i biancorossi hanno superato il proprio girone di Conference con ben 15 punti. Infine troviamo i turchi del Sivasspor, gli slovacchi dello Slovan Bratislava, i turchi dell’Istanbul Basaksheir e gli svedesi del Djugarden, tutti sulla carta più agevoli delle sopracitate.











