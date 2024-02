AVVERSARIA MILAN OTTAVI EUROPA LEAGUE/ Eccoci al sorteggio: tutto pronto! (23 febbraio 2024)

AVVERSARIA MILAN OTTAVI EUROPA LEAGUE: VIA AL SORTEGGIO!

Siamo davvero arrivati al momento in cui conosceremo l’avversaria del Milan negli ottavi di Europa League. Aspettando il sorteggio possiamo giocare un po’ con la fantasia e ricordare che una potenziale rivale è il Rangers Glasgow, dunque nella storia rossonera troviamo ben tre edizioni di Champions League o Coppa dei Campioni in cui sulla strada verso il titolo è stata eliminata una squadra scozzese. Per due volte si è trattato del Celtic: la più recente nel 2007, abbiamo già ricordato quella finale contro il Liverpool ma agli ottavi il Milan aveva sofferto tantissimo contro gli scozzesi, pareggiando 0-0 al Celtic Park e poi trovando il gol di Kakà al 93’ per evitare degli scomodissimi tempi supplementari.

Il Celtic era stato battuto di misura anche nel 1969, ai quarti: curiosamente, ancora 0-0 e 1-0 ma stavolta vittoria fuori casa. Nel 1963 invece, anno della prima Coppa dei Campioni vinta dal Diavolo, il Milan aveva pescato il Dundee in semifinale: dopo un roboante 5-1 all’andata era stata indolore la sconfitta per 0-1 del ritorno. Possiamo parlare di corsi e ricorsi storici insomma, magari qualche ricordo che può far ben sperare ma adesso la parola deve passare necessariamente al sorteggio perché finalmente ci siamo, dunque mettiamoci comodi e scopriamo insieme alla squadra rossonera quale sarà l’avversaria del Milan negli ottavi di Europa League! (agg. di Claudio Franceschini)

PERICOLO LEVERKUSEN!

È arrivato il momento di scoprire quale sarà l’avversaria del Milan negli ottavi di Europa League: archiviato il playoff contro il Rennes, i rossoneri si rilanciano nella missione europea che, almeno stando alle scelte di Stefano Pioli (che ha fatto turnover a Monza, incassando una sconfitta nel finale, mentre ha mandato in campo i titolari contro i francesi), sembra rappresentare il primo obiettivo stagionale per la società. Nell’andare a scoprire quale possa essere l’avversaria del Milan nel sorteggio degli ottavi di Europa League dobbiamo innanzitutto tenere conto di due fattori che aiutano a rendere più chiaro il quadro.

Vale a dire: il Milan non può incrociare l’Atalanta perché in questa fase del torneo sono ancora vietati i derby tra squadre dello stesso Paese, e poi naturalmente non giocherà contro una delle squadre arrivate dal playoff perché queste rappresentano la seconda fascia. L’avversaria del Milan negli ottavi di Europa League uscirà dunque dalle sette squadre che hanno vinto il girone di questa competizione: da una parte potrebbe essere un vantaggio, dall’altra ci sono almeno un paio di insidie che sarebbe meglio evitare ma ora vedremo nel dettaglio quali siano le possibilità dei rossoneri nel sorteggio che avverrà tra poco.

SONO DUE GLI SPAURACCHI

L’avversaria del Milan negli ottavi di Europa League sarebbe tostissima se si trattasse di Liverpool o Bayer Leverkusen: i Reds, all’ultima stagione con Jurgen Klopp, hanno naturalmente una rosa che avrebbe potuto competere per vincere la Champions League e sono in testa alla Premier League che potrebbero rivincere dopo quattro anni, il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso stanno disputando una stagione straordinaria, hanno chiuso il girone di Europa League a punteggio pieno e in Bundesliga hanno rifilato un recente 3-0 al Bayern Monaco, mandandolo a 8 punti di distanza e dimostrando di fare davvero sul serio.

Le altre hanno sicuramente qualcosa in meno: forse il Milan eviterebbe come avversaria il West Ham (che ha vinto l’ultima Conference League) o il Villarreal che in campo internazionale (vittoria dell’Europa League 2021) sa sempre farsi valere, mentre il Brighton di Roberto De Zerbi sarebbe tosta per la presenza di un allenatore che ovviamente conosce bene i rossoneri ed è un valore aggiunto, ma che è alla guida di una squadra la cui esperienza a questi livelli è nulla e potrebbe pagare dividendi in negativo. Tra le altre potenziali avversarie dal sorteggio abbiamo i Rangers Glasgow, finalisti di Europa League due anni fa e contro cui giocare in trasferta è sempre difficile, e lo Slavia Praga: forse quest’ultima sarebbe il vero affare ma attenzione, nel girone ha battuto la Roma e le è arrivata davanti.











