RISULTATI EUROPA LEAGUE, CLASSIFICHE/ Chi è già qualificato? Diretta gol live score (14 dicembre 2023)

RISULTATI EUROPA LEAGUE: LE QUALIFICATE

Parlando ancora dei risultati di Europa League, dobbiamo chiaramente tracciare il quadro delle squadre che si sono già qualificate al turno successivo della competizione. Andiamo dunque girone per girone: nel gruppo A è fatta per West Ham e Friburgo che però si giocano ancora il primo posto, pari punti e sfida diretta a Londra. Nel gruppo B qualificate Marsiglia e Brighton, Gennaro Gattuso ha un punto in più di Roberto De Zerbi e va in Inghilterra per qualificarsi direttamente agli ottavi di finale. Nel gruppo D abbiamo parlato dell’Atalanta, ma la certezza del playoff ce l’ha lo Sporting Lisbona; nel gruppo E invece è qualificato soltanto il Liverpool, con tanto di primo posto aritmeticamente archiviato.

Risultati Europa League, Classifiche/ Diretta gol live score: Leverkusen inarrestabile (30 novembre 2023)

Proseguendo, vediamo che nel gruppo F Rennes (due punti in più) e Villarreal si giocano nella sfida diretta il pass per gli ottavi, ma entrambe hanno già superato il turno; così anche Slavia Praga e Roma delle quali abbiamo già parlato in precedenza, lo stesso abbiamo fatto per un Bayer Leverkusen che è l’unica squadra a punteggio pieno nei risultati di Europa League, e ovviamente ha fatto il vuoto alle sue spalle prendendosi già la qualificazione agli ottavi. Per il resto, staremo a vedere cosa succederà questa sera sui campi… (agg. di Claudio Franceschini)

Risultati Europa League, classifiche/ Diretta gol live score: Atalanta di misura! (9 novembre 2023)

SI CHIUDONO I GIRONI!

I risultati di Europa League ci propongono le partite che si giocano per la sesta e ultima giornata della fase a gironi: in campo giovedì 14 dicembre con le solite fasce orarie delle ore 18:45 e delle ore 21:00, le due gare che riguardano le italiane sono Roma Sheriff e Rakow Atalanta e, ovviamente, trattandosi della conclusione di questo primo turno sarà garantita la contemporaneità delle partite all’interno dei singoli raggruppamenti, così che i vari verdetti ancora da definire non siano condizionati dal fatto che qualche squadra conosca già l’esito della sfida della rivale.

Risultati Europa League, classifica/ Roma no problem! Diretta gol live score oggi 26 ottobre 2023

Per i risultati di Europa League vedremo dunque quali club otterranno la qualificazione diretta agli ottavi di finale, e quali invece dovranno passare attraverso i playoff con le retrocesse dalla Champions League; nel primo contesto rientra già l’Atalanta che dunque affronta una partita senza valore dal punto di vista degli obiettivi, c’è invece per il Rakow che potrebbe proseguire la sua corsa in Conference League. Diverso invece il discorso per la Roma, ma prima di affidarci ai campi per scoprire come andranno le cose facciamo qualche altro rapido approfondimento sui risultati di Europa League per questa sesta giornata.

RISULTATI EUROPA LEAGUE: SITUAZIONE E CONTESTO

Nel presentare i risultati di Europa League abbiamo parlato della situazione della Roma: facendo un solo punto in due partite i giallorossi si sono complicati la vita, hanno due punti in meno dello Slavia Praga con differenza reti pari nella doppia sfida diretta, ma i cechi hanno 4 gol di margine in quella complessiva del gruppo G, e di conseguenza, per arrivare prima la Roma dovrebbe vincere e sperare che lo Slavia Praga perda, in caso di pareggio dei cechi contro il Servette (già sicuro del posto in Conference League) i giallorossi dovrebbero battere lo Sheriff con almeno cinque gol di scarto (all’andata in Moldavia è finita 2-1).

Abbiamo poi nel gruppo H un Bayer Leverkusen assolutamente dominante: i tedeschi hanno 15 punti e dunque sono a punteggio pieno, imbattuti dall’inizio della stagione e, nonostante i pareggi consecutivi nei big match contro Borussia Dortmund e Stoccarda, ancora primi in Bundesliga tenendo alle spalle il Bayern. Naturalmente ci sono altri temi pregnanti che ci accompagneranno nella serata dedicata ai risultati di Europa League, e ora proveremo a scoprire quali sono.

RISULTATI EUROPA LEAGUE: 6^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 21:00 Olympiacos Backa Topola

Ore 21:00 West Ham Friburgo

CLASSIFICA: West Ham 12, Friburgo 12, Olympiacos 4, Backa Topola 1

GIRONE B

Ore 21:00 Ajax Aek Atene

Ore 21:00 Brighton Marsiglia

CLASSIFICA: Marsiglia 11, Brighton 10, Aek Atene 4, Ajax 2

GIRONE C

Ore 21:00 Aris Limassol Sparta Praga

Ore 21:00 Betis Rangers

CLASSIFICA: Betis 9, Rangers 8, Sparta Praga 7, Aris Limassol 4

GIRONE D

Ore 21:00 Rakow Atalanta

Ore 21:00 Sporting Lisbona Sturm Graz

CLASSIFICA: Atalanta 11, Sporting Lisbona 8, Sturm Graz 4, Rakow 4

GIRONE E

Ore 18:45 Lask Tolosa

Ore 18:45 Union Saint Gilloise Liverpool

CLASSIFICA: Liverpool 12, Tolosa 8, Union Saint Gilloise 5, Lask 3

GIRONE F

Ore 18:45 Panathinaikos Maccabi Haifa

Ore 18:45 Rennes Villarreal

CLASSIFICA: Rennes 12, Villarreal 10, Panathinaikos 4, Maccabi Haifa 2

GIRONE G

ore 18:45 Roma Sheriff

ore 18:45 Slavia Praga Servette

CLASSIFICA: Slavia Praga 12, Roma 10, Servette 5, Sheriff 1

GIRONE H

Ore 18:45 Bayer Leverkusen Molde

Ore 18:45 Qarabag Hacken

CLASSIFICA: Bayer Leverkusen 15, Qarabag 7, Molde 7, Hacken 0











© RIPRODUZIONE RISERVATA