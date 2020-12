Avversaria Napoli sedicesimi Europa League 2020/ Sorteggio: Azzurri teste di serie

AVVERSARIA NAPOLI SEDICESIMI EUROPA LEAGUE: VERSO IL SORTEGGIO

Solo poche ore e scopriremo chi sarà l’avversaria del Napoli nel sorteggio dei sedicesimi di Europa League: l’attesa è infatti grandissima alla vigilia della cerimonia che avrà luogo solo oggi pomeriggio alle ore 13.00 a Nyon, nella sede svizzera della UEFA. I campani sono pronti ad affrontare la prossima fase della seconda competizione sul continente e regalare ancora grandi emozioni ai tifosi: gli azzurri si presentano al sorteggio da teste di serie, dopo aver appena strappato un pareggio per 1-1 contro la Real Sociedad nell’ultimo turno della fase a gironi di coppa. Pure tanto è bastato agli uomini di Gattuso per chiudere in prima posizione e con 11 punti il gruppo F, davanti proprio ai baschi, e con Az Alkmaar e Rijeka eliminati: e dunque presentarsi alle urne da “prime della classe”. Chiaramente questo titolo non mette al riparo la compagine campana in vista dei prossimo sedicesimi di finale: sono infatti parecchie le squadre, pericolosissime, a potersi candidare come avversaria del Napoli nella prossima fase di Europa League. Gli azzurri non potranno stare tranquilli oggi pomeriggio.

AVVERSARIA NAPOLI, EUROPA LEAGUE: LE POSSIBILI RIVALI

Nella trepidante attesa di conoscere l’avversaria del Napoli per i sedicesimi di finale di Europa league, certo ci pare utile fare alcune riflessioni a poche ore dal sorteggio: chiaramente solo le urne di Nyon ci daranno oggi il verdetto, ma alla vigilia possiamo giù escludere alcuni spauracchi per gli uomini di Gattuso. Secondo le regole infatti imposte dalla UEFA, per la prossima fase della coppa, le squadre non potranno affrontare nuovamente club del proprio girone: per il Napoli significa evitare la Real Sociedad, che il club partenopeo già ha fatto fatica a superare nell’ultimo turno. In aggiunta per questa fase della competizione verranno evitati derby tra squadre della stessa nazione, per cui gli azzurri scamperanno Roma e Milan, che si sono qualificate al turno. In aggiunta il Napoli, come testa di serie, eviterà le altre squadre che si sono qualificate da prime del loro girone come pure le 8 squadre che sono state retrocesse dalla Champions league: si eviterà dunque Arsenal e Ajax, ma anche Manchester United, Tottenham e Leverkusen. Pure gli “spauracchi” per il Napoli non mancano: dal Benfica al Lille, senza dimenticare Young Boys e il Salisburgo. Chissà che cosa succederà al sorteggio di Europa League!



