Video/ Napoli Real Sociedad (1-1): highlights e gol. Gattuso vola ai sedicesimi!

Allo Stadio Diego Armando Maradona le formazioni di Napoli e Real Sociedad si annullano a vicenda senza farsi del male pareggiando per 1 a 1, risultato questo che le qualifica entrambe ai sedicesimi di Europa League. Nelle fasi iniziali dell’incontro gli ospiti allenati dal tecnico Alguacil tentano subito di prendere in mano le redini del match affacciandosi in zona offensiva già al 2′ con il tiro di Portu bloccato da Ospina e mantenendo il possesso del pallone, forzando così i padroni di casa guidati da mister Gattuso a difendersi all’interno della loro metà campo. Gli spagnoli non capitalizzano poi sull’errore di Fabian quando Guevara spara alle stelle dalla trequarti verso il 4′ ma il gioco risulta molto spezzettato a causa dei diversi interventi irregolari ravvisati dall’arbitro. Nonostante un avvio di partita abbastanza complicato a causa dell’atteggiamento aggressivo mostrato dalla Real Sociedad, è il Napoli a passare in vantaggio intorno al 35′ grazie alla rete messa a segno da Zielinski, autore di una gran conclusione appena dentro l’area avversaria approfittando di un rimpallo favorevole sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

IL SECONDO TEMPO

Nel secondo tempo, iniziato con l’ingresso di Gorosabel al posto di Zaldua tra le file della Real Sociedad, il copione sembra ripetersi rispetto a quanto ammirato nel corso della frazione di gioco precedente e sono infatti sempre gli uomini di mister Alguacil a conquistare subito un calcio d’angolo già al 47′ ma si disperano al 53′ quando è Merino a sparare largo da ottima posizione, fallendo così una grande chance per pareggiare i conti. I biancoblu falliscono una mezza occasione non arrivando sul pallone sul più bello con Willian Jose al 56′ così come accade dall’altro lato agli azzurri con Lozano, quando il suggerimento proposto da Mertens è stato intercettato dalla difesa ospite al 64′. Precedentemente era stato il messicano Lozano, di preciso al 59′, a sparare largo fuori dallo specchio della porta al 59′. Nell’ultima parte dell’incontro il ritmo cala ma gli spagnoli ci credono e riescono a ristabilire l’equilibrio nel corso del recupero per merito della rete siglata da William Josè al 90’+2′. Il punto conquistato in questa sesta giornata permette rispettivamente al Napoli di salire a quota 11 ed alla Real Sociedad di portarsi a quota 9 nella classifica del girone F dell’Europa League, qualificandosi entrambe ai sedicesimi di finale anche grazie al contemporaneo successo del Rijeka sull’AZ Alkmaar.

LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge come la Real Sociedad abbia meritato di ottenere il pareggio nel finale a cominciare per esempio dal possesso palla favorevole con il 63%, dato questo supportatuo pure dal 542 a 341 nei passaggi completati. Gli spagnoli hanno inoltre saputo distinguersi particolarmente in fase offensiva dove spicca il 16 a 8 nelle conclusioni totali, delle quali 4 a 2 quelle indirizzate nello specchio della porta, e non bisogna nemmeno dimenticare il 152 a 61 negli attacchi, dei quali 72 a 22 quelli pericolosi. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, il Napoli è stata la squadra più scorretta a cause del 15 a 12 nel computo dei falli e l’arbitro israeliano O. Grinfeeld ha estratto il cartellino giallo per sei volte ammonendo rispettivamente Mertens, Lozano, Ruiz da un lato, Zubimendi, Le Normand e Zubeldia dall’altro.

IL TABELLINO

Napoli-Real Sociedad 1 a 1 (p.t. 1-0)

Reti: 34′ Zielinski(N); 90’+2′ William Josè(R).

NAPOLI (4-2-3-1) – Ospina, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui(82′ Ghoulam); Bakayoko(70′ Demme), Fabiàn; Lozano(70′ Politano), Zielinski(74′ Elmas), Insigne; Mertens(70′ Petagna). Allenatore: Gennaro Gattuso.

REAL SOCIEDAD (4-4-2) – Remiro; Zaldua(46′ Gorosabel), Le Normand(78′ Isak), Zubelda, Monreal(78′ Munoz); Portu(56′ Barrenetxea Muguruza), Guevara(78′ Sagnan), Merino, Zubimendi; Januzaj, Willian Josè. Allenatore: Imanol Alguacil.

Arbitro: O. Grinfeeld (Israele).

Ammoniti: 24′ Mertens(N); 39′ Zubimendi(R); 41′ Lozano(N); 59′ Ruiz(N); 68′ Le Normand(R); 82′ Zubeldia(R).

