Avversaria Roma/ Europa League, sorteggio ottavi: chi contro i giallorossi?

Quale sarà l’avversaria della Roma negli ottavi di Europa league 2019-2020? Dobbiamo attendere solo poche ore prima di poter fissare il prossimo incrocio della formazione di Fonseca, protagonista nella seconda coppa Uefa e che ieri sera si è qualificata alla prossima fase a spese del Gent: quest’oggi infatti a Nyon avverranno i sorteggi per gli ottavi di finale di Europa league e siamo giustamente impazienti di scoprire i prossimi incontri tra le 16 squadre che si sono qualificate. L’appuntamento con le urne, come è noto, sarà solo alle ore 13.00 e in vista del sorteggio davvero non possiamo fare nessun calcolo per scoprire quale sarà la prossima avversaria della Roma. Come gli appassionati ben sanno, in questa fase del torneo Uefa vale tutto: pure non ci saranno limitazioni territoriali e dunque tra le 16 squadre presenti nelle urne non saranno impossibili derby. Che ci attenda una sfida tutta italiana Roma Inter per i prossimi ottavi di finale?

AVVERSARIA ROMA, OTTAVI EUROPA LEAGUE: IL SORTEGGIO A NYON

Come detto prima, qualunque squadra presente al sorteggio degli ottavi di finale di Europa league potrebbe essere la prossima avversaria della Roma, ed ecco dunque che si nasconde nell’elenco delle rimanenti 15 squadre il prossimo rivale di Fonseca: Basilea, Getafe, Copenaghen, Basaksehir, Lask, Bayer Leverkusen, Manchester United, Olympicos, Rangers, Siviglia, Shakhtar, Wolfsburg, Wolfes e una tra Eintracht e Salisburgo (il match di ritorno verrà disputato solo stasera), senza ovviamente dimenticare l’Inter. Fare calcoli è impossibile ma certo possiamo individuare dei rivali maggiormente temibili per i giallorossi e avversari sulla carta meno ostici, pur tenendo conto che a questo punto della competizione potrebbe accadere di tutto. Ecco che allora in tal senso tra gli spauracchi maggiori per la squadra della capitale non possiamo non trovare la stessa Inter di Conte, come il Siviglia o il Manchester United: paiono invece alla vigilia meno complicati eventuali match con il Copenaghen e i Rangers, ma certo i giallorossi non potranno permettersi di sottovalutare le piccole, rivali più che tenaci in queste occasioni (e ce ne siamo accorti ai sedicesimi contro il Gent). Ben ricordiamo infatti che nell’elenco dei possibili avversari della Roma c’è anche il Basaksehir, squadra turca che la formazione di Fonseca ha già incontrato nella fase a gironi della Coppa e che pur aveva strappato il primo posto del gruppo J, pur partendo da netta sfavorita. In ogni caso, visto il valore delle squadre presenti alle urne e il loro cammino finora affrontato, in ogni caso alla Roma attende un match appassionate per la prossima fase dell’Europa league. Non ci resta che attendere l’esito delle urne dunque!

