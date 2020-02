Diretta Gent Roma/ Streaming video tv: per ora decide Carles Perez (Europa League)

Gent Roma, che sarà diretta dall’arbitro spagnolo José Maria Sanchez giovedì 27 febbraio 2020 alle ore 18.55 presso la Ghelamco Arena di Gent, sarà una sfida valevole per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League 2019-2020. Giallorossi chiamati a difendere il gol di vantaggio maturato nel match d’andata allo stadio Olimpico, grazie a una rete di Carles Perez. Una partita in cui però i belgi hanno avuto grandi occasioni da gol, dimostrando di poter mettere in crisi una difesa della Roma che si è comunque confermata nell’ultimo 4-0 inflitto dalla squadra di Paulo Fonseca in Serie A al Lecce. Un risultato che ha riportato la Roma a -3 dal quarto posto, con l’Atalanta però bloccata dall’emergenza coronavirus e dunque con la partita col Sassuolo da recuperare. Il Gent invece con l’ultimo 4-1 al St. Truiden si è mantenuto saldamente al secondo posto nel campionato belga, pur restando a -9 dal Bruges capolista, che sembra ormai lanciato verso la conquista del titolo nazionale. La Roma torna a Gent dopo l’1-7 del 6 agosto 2009, vittoria in goleada per i capitolini nel preliminare di Europa League di quell’estate.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Gent Roma si potrà seguire in esclusiva sul satellite: tutti gli abbonati Sky potranno infatti collegarsi al canale numero 201 di Sky Sport Uno, con la possibilità di seguire anche in diretta streaming video via internet l’incontro. Questo sarà possibile collegandosi tramite pc al sito skygo.sky.it, oppure con l’applicazione SkyGo tramite smart tv o dispositivi mobili come tablet o smartphone, con la pay tv satellitare broadcaster dell’Europa League 2019/20.

PROBABILI FORMAZIONI GENT ROMA

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Gent Roma, giovedì 27 febbraio 2020 alle ore 18.55 presso la Ghelamco Arena di Gent, sfida valevole per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. Il Gent allenato da Thorup dovrebbe scegliere il 4-3-1-2 come modulo di partenza con questo undici titolare schierato in campo: Kaminski; Castro Montes, Plastun, Ngadeu, Mohammadi; Odjidja-Ofoe, Owusu, Marreh; Niangbo; David, Bezus. La Roma guidata in panchina da Fonseca sarà chiamata a rispondere con un 4-2-3-1 così disposto sul rettangolo verde: Pau Lopez; Santon, Manici, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Pérez, Mkhitaryan, Kluivert; Dzeko.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Queste le quote proposte dall’agenzie di scommesse Snai per chi vorrà puntare sul match tra Gent e Roma. La vittoria della formazione di casa viene offerta a una quota di 3.00, mentre l’eventuale pareggio viene proposto a una quota di 3.50 e la vittoria in trasferta viene quotata a 2.25. Per chi scommetterà sul numero di gol realizzato nel complesso dalle due formazioni nel corso dell’incontro, la quota per l’over 2.5 viene fissata a 1.65, la quota per l’under 2.5 viene invece proposta a 2.15.



© RIPRODUZIONE RISERVATA