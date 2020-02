Diretta sorteggio ottavi Europa League/ Streaming video tv, avversari Roma e Inter

Il sorteggio degli ottavi di Europa League 2019-2020 si tiene nella consueta sede di Nyon, alle ore 13:00 di venerdì 28 febbraio: abbiamo appena esaurito l’appuntamento dei sedicesimi che già conosceremo gli incroci del prossimo turno ad eliminazione diretta, questo perché il torneo deve recuperare rispetto alla Champions League che, come sappiamo, dopo la fase a gironi prevede subito gli ottavi. Nell’urna sono dunque inserite le squadre che si sono qualificate ieri, comprese Inter e Roma, ad eccezione di una: Salisburgo Eintracht è stata rinviata per maltempo e verrà recuperata nel tardo pomeriggio di oggi, di conseguenza la pallina corrispondente conterrà una X o eventualmente entrambi i nomi. Questo è possibile in virtù del fatto che dal sorteggio degli ottavi di Europa League non ci sono paletti: tutte possono affrontare tutte a prescindere da nazionalità o ranking, dunque per Inter e Roma sarebbe possibile anche un derby. Vediamo dunque quello che succederà tra poco, e quali saranno gli accoppiamenti che deriveranno dalle urne di Nyon.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE IL SORTEGGIO

La diretta tv del sorteggio degli ottavi di Europa League 2019-2020 sarà trasmessa sul canale Sky Sport Football, che trovate al numero 203 della televisione satellitare ed è riservato agli abbonati; questi potranno seguire gli accoppiamenti in tempo reale anche con l’applicazione Sky Go, grazie alla quale attivare il servizio di diretta streaming video. PC, tablet e smartphone saranno utili per sintonizzarsi sulla piattaforma DAZN, altra emittente che seguirà il sorteggio degli ottavi.

DIRETTA SORTEGGIO OTTAVI EUROPA LEAGUE: IL CONTESTO

Dunque stiamo per vivere la diretta del sorteggio degli ottavi di Europa League: il calendario della competizione è fitto perché si è partiti dai sedicesimi e si è dovuto, come già detto, recuperare un turno rispetto alla Champions League. Come sempre a bocce ferme sarà difficile fare delle valutazioni, anche se chiaramente ci sono delle squadre che partono favorite rispetto ad altre; di sicuro possiamo dire che le due big cadute ai sedicesimi sono Ajax e Arsenal, per le quali l’Europa League è finita già a febbraio. L’Ajax è stato eliminato dal Getafe che comunque è una delle migliori squadre della Liga e aveva vinto in modo netto l’andata in Spagna; davvero clamorosa invece l’uscita di scena dell’Arsenal, che ha perso in casa 1-2 ai tempi supplementari (0-1 al 90′) contro l’Olympiacos dopo avere vinto per 0-1 all’andata in Grecia. Per il resto, come dicevamo, tutto è possibile: il nome in assoluto più prestigioso è quello del Manchester United, citazione doverosa pure per il Siviglia che ha un grande feeling con l’Europa League, ma di certo anche Inter e Roma saranno due delle squadre più attese.



© RIPRODUZIONE RISERVATA