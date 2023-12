AVVERSARIA ROMA È IL FEYENOORD/ Sorteggio playoff Europa League: ancora gli olandesi! (oggi 18 dicembre 2023)

AVVERSARIA ROMA È IL FEYENOORD, PLAYOFF EUROPA LEAGUE

L’avversaria della Roma nei playoff di Europa League sarà il Feyenoord, si concretizza quindi davvero l’incrocio suggestivo del quale vi abbiamo ampiamente già cambiato. Ricordiamo che l’andata sarà in programma in Olanda a metà febbraio, mentre il ritorno sarà una settimana più tardi allo stadio Olimpico, dal momento che la Roma godrà di questo (teorico) vantaggio. Per il Feyenoord gli incroci con le formazioni capitoline sono ormai un classico, a maggior ragione se si considera che gli olandesi arrivano dal terzo posto nel girone di Champions League della Lazio.

Tornando alla sponda giallorossa del Tevere, naturalmente gli olandesi furono gli avversari dei ragazzi di José Mourinho mercoledì 25 maggio 2022, il giorno della finale di Conference League vinta per 1-0 dalla Roma a Tirana grazie al gol di Nicolò Zaniolo. Roma Feyenoord si proporrà addirittura per la terza stagione consecutiva, ricordando che la scorsa primavera i due team si sono trovati anche nei quarti di finale della Europa League 2022-2023, ancora con i giallorossi in festa grazie al 4-1 nel ritorno all’Olimpico, dopo la sconfitta per 1-0 all’andata in Olanda. La storia recente sorride, vedremo come andrà l’atto terzo con il Feyenoord come avversaria della Roma. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SI COMINCIA

Tutto è pronto per il sorteggio che ci dirà quale sarà l’avversaria della Roma nei playoff di Europa League, abbiamo già accennato al fatto che un incrocio suggestivo sarebbe quello contro il Feyenoord, perché gli olandesi furono gli avversari dei giallorossi di José Mourinho mercoledì 25 maggio 2022, il giorno della finale di Conference League vinta per 1-0 dalla Roma a Tirana grazie al gol di Nicolò Zaniolo.

Fu il ritorno di una squadra europea in trionfo in Europa 12 anni dopo la Champions League dell’Inter, guarda caso allenata sempre da José Mourinho, ma anche la prima volta assoluta della Roma in una competizione Uefa, quale non era negli anni Sessanta l’allora Coppa delle Fiere. Non solo: questa sarebbe la terza stagione consecutiva con un incrocio fra la Roma e il Feyenoord, che infatti si sono trovati anche nei quarti di finale della scorsa Europa League, ancora con i giallorossi in festa grazie al 4-1 nel ritorno all’Olimpico, dopo la sconfitta per 1-0 all’andata in Olanda. Questo sarebbe quindi un abbonamento decisamente particolare, ma naturalmente sarà il sorteggio a dirci fra pochissimo quale sarà l’avversaria della Roma… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

L’ANNO SCORSO

Tra poco conosceremo il nome dell’avversaria della Roma nei playoff di Europa League: possiamo nel frattempo ricordare che pure l’anno scorso i giallorossi di José Mourinho erano arrivati secondi nel girone di Europa League e di conseguenza a febbraio erano stati costretti a disputare questo turno di spareggio. L’abbinamento era stato con gli austriaci del Salisburgo e all’andata in trasferta c’era stata una sconfitta per 1-0, con gol di con gol di Capaldo ad assegnare il successo al Salisburgo.

Tuttavia sette giorni più tardi, nel match di ritorno disputato allo stadio Olimpico, la Roma ribaltò la situazione già nel primo tempo grazie ai gol di Belotti e Dybala, che firmarono la vittoria per 2-0 e la qualificazione per gli ottavi di finale contro la Real Sociedad. Il cammino della Roma si sarebbe poi prolungato sino alla finale, quindi lo possiamo considerare un precedente di buon auspicio per i capitolini. Adesso però cresce sempre di più l’attesa per scoprire quale sarà questa volta l’avversaria della Roma per il turno da disputare a febbraio del 2024… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

I PERICOLI DEL SORTEGGIO…

Dopo un secondo posto che lascia ancora qualche rimpianto, quale sarà l’avversaria della Roma nei playoff di Europa League? Il sorteggio di oggi a Nyon naturalmente darà la risposta alla domanda che si stanno facendo i tifosi della Roma di José Mourinho, che seguiranno con un interesse speciale il cammino europeo della Magica, dopo le soddisfazioni degli ultimi anni, cioè il trionfo del 2022 in Conference League che ha finalmente spezzato il digiuno della Roma, mai vittoriosa in precedenza in una Coppa della Uefa, ma anche la finale della scorsa Europa League persa solo ai calci di rigore contro il Siviglia, esito beffardo ma che ha confermato la Roma ai vertici internazionali.

Va detto che nelle scorse settimane il cammino dei giallorossi nella fase a gironi non è stato esaltante: vero che il piazzamento fra le prime due non è mai stato in discussione in un raggruppamento globalmente non difficile, ma si sarebbe potuto puntare al primato che invece è andato allo Slavia Praga, a causa della sconfitta in Repubblica Ceca e del pareggio in Svizzera contro il Servette, vanificando il vantaggio che i capitolini si erano meritati vincendo all’andata all’Olimpico contro i cechi. Così è arrivato il secondo posto e adesso è tempo di scoprire quale sarà il nome dell’avversaria della Roma nei playoff di Europa League.

QUALE AVVERSARIA PER LA ROMA? PLAYOFF EUROPA LEAGUE

Adesso finalmente è giunto il momento di elencare i nomi delle sette squadre tra le quali uscirà l’avversaria della Roma: si tratta di Galatasaray, Lens, Sporting Braga, Benfica, Feyenoord, Young Boys e Shakhtar Donetsk, cioè tutte le terze che sono “retrocesse” dai gironi di Champions League, ad eccezione naturalmente del Milan perché in questa fase sono ancora esclusi i derby nazionali. L’ipotesi come avversaria della Roma più suggestiva sarebbe legata al Benfica, che consideriamo il nome più prestigioso e anche competitivo in questi anni, con i quarti di Champions League nelle ultime due stagioni, anche se nel girone dell’Inter ha evitato solo in extremis di chiudere all’ultimo posto.

Naturalmente, molto dipenderà anche dalle condizioni di forma che le squadre avranno a febbraio inoltrato (mancano ancora due mesi pieni). Un incrocio molto particolare sarebbe quello contro il Feyenoord, che ricorderebbe naturalmente la finale di Conference League vinta a Tirana nel maggio 2022, forse tra le opzioni migliori ci potrebbero essere Lens, Braga e Young Boys, ma sarà naturalmente l'urna di Nyon a svelare tutto per quanto riguarda il nome dell'avversaria della Roma…











