Avversaria Roma/ Sorteggio playoff Europa League: occhio al Barcellona

Dopo un secondo posto acciuffato in extremis, quale sarà l’avversaria della Roma nei playoff di Europa League? Il sorteggio di oggi a Nyon naturalmente darà la risposta alla domanda che si stanno facendo i tifosi della Roma di José Mourinho, che naturalmente seguiranno con un interesse speciale il cammino europeo della Magica, dopo che il trionfo dello scorso maggio in Conference League ha finalmente spezzato il digiuno della Roma, mai vittoriosa in precedenza in una Coppa della Uefa – non lo era ancora la Coppa delle Fiere, antesignana della Coppa Uefa e quindi dell’attuale Europa League.

Va detto che nelle scorse settimane non è stato brillantissimo il cammino dei giallorossi nella fase a gironi: in pratica mai in lotta per il primo posto, andato con pieno merito al Betis Siviglia, la Roma ha rischiato di farsi sfuggire anche il secondo posto a vantaggio del Ludogorets, vittorioso in Bulgaria e passato in vantaggio anche giovedì scorso all’Olimpico, prima di subire la rimonta firmata da Lorenzo Pellegrini e Nicolò Zaniolo per il 3-1 giallorosso. Così è arrivato il secondo tempo e adesso è tempo di scoprire quale sarà il nome dell’avversaria della Roma nei playoff di Europa League.

QUALE AVVERSARIA PER LA ROMA? PLAYOFF EUROPA LEAGUE

Adesso finalmente è giunto il momento di elencare i nomi delle sette squadre tra le quali uscirà l’avversaria della Roma: si tratta di Ajax, Bayer Leverkusen, Barcellona, Sporting Lisbona, Salisburgo, Shakhtar Donetsk e Siviglia, cioè tutte le terze che sono “retrocesse” dai gironi di Champions League, ad eccezione naturalmente della Juventus perché in questa fase sono ancora esclusi i derby nazionali. L’ipotesi come avversaria della Roma più suggestiva sarebbe naturalmente legata al Barcellona, anche se naturalmente la speranza è quella di affrontare eventualmente i blaugrana più avanti in un incrocio sempre molto particolare per José Mourinho. Le insidie sono comunque tante, con il Siviglia e l’Ajax che potrebbero essere le più ostiche fra le altre opzioni.

Naturalmente, molto dipenderà anche dalle condizioni di forma che le squadre avranno a febbraio inoltrato (mancano ancora più di tre mesi). Molto particolare sarebbe l’incrocio con lo Shakhtar Donetsk, che purtroppo verosimilmente non potrà ancora giocare in casa la partita di ritorno, concedendo da questo punto di vista alla Roma un vantaggio, un altro nome gradito come possibile avversaria della Roma potrebbe essere il Salisburgo, pur ostico almeno in casa sua; partite di sicuro interesse ma non impossibili sarebbero quelle con Bayer Leverkusen e Sporting Lisbona, ma sarà naturalmente l’urna di Nyon a svelare tutto…











