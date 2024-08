AVVERSARIE ATALANTA CHAMPIONS LEAGUE, CHI GIOCA CONTRO LA DEA NELLA FASE “CAMPIONATO”?

L’attesa è altissima, oggi giovedì 29 agosto 2024 scopriremo i nomi delle otto avversarie Atalanta in Champions League, nella cosiddetta “fase campionato” che a partire da questa edizione sostituisce i gironi. La Dea di Gian Piero Gasperini torna in Champions League con lo status di detentrice dell’Europa League, che naturalmente rende l’Atalanta ancora più rispettata a livello internazionale, ma adesso dobbiamo ricordare che le rivali arriveranno due da ciascuna delle quattro fasce, compresa la propria, per un totale di otto, essendo questi due notevoli cambiamenti rispetto al passato.

Di certo la prima fascia comprende molte ipotesi affascinanti come nomi delle avversarie Atalanta in Champions League, bisogna escludere l’Inter perché resta il divieto di affrontare squadre della propria nazione ed allora ecco che l’elenco comprende Real Madrid, Manchester City, Bayern Monaco, Paris Saint Germain, Liverpool, Borussia Dortmund, Lipsia e Barcellona. Sarebbe affascinante tornare ad Anfield Road, dove l’Atalanta ha già vinto per ben due volte, mentre chissà cosa direbbe Pep Guardiola di un nuovo appuntamento dal “dentista” Gasp, infine con Real Madrid e PSG ci sarebbe un forte desiderio di rivincita per la Dea.

AVVERSARIE ATALANTA CHAMPIONS LEAGUE, I NOMI E ALCUNE SUGGESTIONI

Molto particolare sarà la seconda fascia per quanto riguarda le avversarie Atalanta: abbiamo detto che nella nuova Champions League si gioca anche contro le componenti della stessa fascia, ma non le connazionali, per cui escludendo Juventus e Milan resterebbero Bayer Leverkusen, Atletico Madrid, Benfica, Arsenal, Bruges e Shakhtar Donetsk, con la prospettiva di un possibile nuovo incrocio con i campioni di Germania che ricorderebbe la leggendaria notte di Dublino, ma anche con la consapevolezza che belgi e ucraini sarebbero le due rivali più abbordabili – almeno sulla carta.

Per ogni fascia si giocherà una partita in casa e una in trasferta con sfide di sola andata e anche questa sarà una variabile da tenere in considerazione, proseguendo con la terza fascia ecco che qui la più intrigante delle possibili avversarie Atalanta in Champions League sarebbe lo Sporting Lisbona, affrontato addirittura per quattro volte nella scorsa stagione in Europa League, mentre altri nomi nobili sarebbero Celtic, PSV Eindhoven e Feyenoord, tutti campioni d’Europa nelle rispettive storie. Infine, dalla quarta fascia una delle ultime due avversarie Atalanta non potrà essere il Bologna, qui i nomi di spicco potrebbero essere Aston Villa, Monaco e Stoccarda, ma staremo a vedere cosa decreterà l’urna…