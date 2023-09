AVVERSARIE ATALANTA GIRONE EUROPA LEAGUE/ Ci siamo, il sorteggio inizia! (oggi 1 settembre 2023)

AVVERSARIE ATALANTA GIRONE EUROPA LEAGUE: SI COMINCIA!

Finalmente ci siamo, stiamo per scoprire quali saranno le avversarie dell’Atalanta nel girone di Europa League. Con Gian Piero Gasperini la Dea ha cambiato la sua storia internazionale: già l’Europa League nel 2017-2018 era stata brillante, caratterizzata da un ottimo girone contro Everton e Lione e poi da un sedicesimo nel quale un’Atalanta ancora inesperta era arrivata a pochi minuti dall’eliminare il Borussia Dortmund. Poi, le tre partecipazioni in Champions League: straordinaria quella nella stagione del lockdown, dominando il Valencia agli ottavi e arrivando ad un secondo dal far fuori il Psg, salvatosi con una rimonta negli ultimissimi minuti di partita.

Non sono certamente mancate le delusioni (l’eliminazione dal playoff di Europa League per mano del Copenaghen, ai rigori) ma se pensiamo a quale fosse il punto di partenza dell’Atalanta non possiamo che applaudire lo straordinario lavoro di Gasperini e dei suoi giocatori. Adesso, dopo un anno in cui la Uefa non ha accolto gli orobici, la squadra nerazzurra si ripresenta al sorteggio con rinnovato entusiasmo, sapendo di poter arrivare in fondo al torneo: il tempo ci dirà se le cose andranno in questo modo, intanto mettiamoci comodi perché stiamo davvero per conoscere le avversarie dell’Atalanta nel girone di Europa League! (agg. di Claudio Franceschini)

VERSO IL SORTEGGIO

Alle ore 13:00 di venerdì 1 settembre conosceremo le avversarie dell’Atalanta nel girone di Europa League: al Grimaldi Forum di Montecarlo si tiene infatti il sorteggio della prima fase, la Dea torna a giocare nelle competizioni Uefa dopo un anno di assenza e lo fa con una formazione anche abbastanza rinnovata, ma con lo stesso spirito di sempre essendo questa l’ottava stagione consecutiva con Gian Piero Gasperini in panchina. La storia europea dell’Atalanta è ottima: senza scomodare una pur fantastica semifinale di Coppa delle Coppe alla fine degli anni Ottanta, sotto la gestione del Gasp gli orobici hanno partecipato tre volte alla Champions League e sono andati a un secondo da una storica semifinale.

Oggi stanno per conoscere le avversarie nel girone di Europa League, sapendo che il primo turno sarà abbordabile anche se insidioso: non mancano infatti rivali potenzialmente pericolose, ma tutto sommato l’Atalanta sa bene che entra in questa competizione nel lotto delle favorite se non altro per arrivare ai quarti di finale. Poi, tra poche ore il girone della Dea sarà rivelato e allora potremo iniziare a fare qualche considerazione circa le difficoltà che attendono la squadra bergamasca, che però per tradizione degli ultimi anni ha acquisito un certo status internazionale.

QUALI AVVERSARIE PER L’ATALANTA?

Riguardo le potenziali avversarie dell’Atalanta nel girone di Europa League, dobbiamo dire che la Dea è in prima fascia: questo è un particolare non secondario, perché permette a Gasperini di evitare le big come Liverpool e Bayer Leverkusen ma anche VIllarreal e West Ham, avversarie che sarebbero certamente state scomode nel girone. Poi, come sempre, la difficoltà di un gruppo si giudica dalle avversarie delle fasce inferiori: in questo senso il grande spauracchio per l’Atalanta (così come per la Roma) potrebbe essere il Brighton di Roberto De Zerbi, che sta volando in Premier League e gioca un calcio molto bello e propositivo.

Pescare i Seagulls in terza fascia significherebbe avere sfortuna; dalla quarta fascia il pericolo è il Friburgo che l’anno scorso ha raggiunto gli ottavi (eliminato dalla Juventus), mentre in seconda fascia ci sono Marsiglia, Rennes e Betis che chiaramente partono con ambizioni. Al netto di tutto questo, o considerato tutto questo, l’Atalanta come già detto ha tutte le possibilità di superare il girone di Europa League; tra poco comunque conosceremo la sua strada attraverso il sorteggio, ricordando che poi la competizione si animerà ulteriormente con l’arrivo delle squadre che saranno state eliminate dalla Champions League, alzando ancor più l’asticella delle difficoltà.

