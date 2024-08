AVVERSARIE BOLOGNA SORTEGGIO CHAMPIONS LEAGUE: GIORNATA STORICA!

Le avversarie Bologna nel sorteggio Champions League 2024-2025 sono di attualità oggi, giovedì 29 agosto: giorno storico per la società felsinea, che dalle ore 18:00 conoscerà le otto squadre contro cui dovrà confrontarsi in una prima fase che la Uefa ha rivoluzionato, e questo vale anche per Europa League e Conference League che seguono la stessa formula. Al Bologna importa poco: per la prima volta di sempre infatti i rossoblu sono presenti in un sorteggio di Champions League, naturalmente avevano conosciuto quello seguito allo scudetto vinto sull’Inter tramite spareggio ma all’epoca si parlava di Coppa dei Campioni, ed eravamo decisamente in un’altra epoca.

Sappiamo allora che oggi il sorteggio di Champions League definirà le avversarie del Bologna, ma non si tratterà di un girone: infatti le 36 squadre partecipanti alla competizione saranno comprese in una classifica unica, solo che non giocheranno contro tutte le avversarie come in un normale campionato ma sfideranno invece otto rivali, in partite di andata e ritorno, sempre con il divieto di incrociare una connazionale o più di due squadre della stessa federazione. Fatte queste premesse, andiamo a capire quali potrebbero essere le avversarie Bologna nel sorteggio di Champions League.

AVVERSARIE BOLOGNA CHAMPIONS LEAGUE: SARÀ DURA MA…

Le avversarie Bologna che usciranno dal sorteggio Champions League saranno due per fascia: questo però è assolutamente relativo, perché si intende che la squadra felsinea, come tutte le altre, pescheranno anche dalla propria fascia di competenza, che nel caso del Bologna non poteva che essere la quarta e ultima. A cosa servono dunque le fasce nel sorteggio di Champions League? Sostanzialmente a nulla, se non a definire un iniziale rapporto di forza: nella realtà dei fatti invece, il sorteggio di Champions League ci dice che le avversarie Bologna potenzialmente possono essere le stesse dell’Inter che è testa di serie, senza alcuna distinzione.

Per questo motivo allora possiamo certamente dire che per il Bologna sarà davvero difficile competere nella nuova Champions League, ma che il fatto di essere in quarta fascia non rappresenta in alcun modo un fattore negativo: sarà comunque un percorso tosto, le avversarie Bologna stanno per essere rivelate e per i tifosi sarà certamente una grande soddisfazione andare in trasferta sui campi di Real Madrid e Manchester City o ancora Barcellona e Bayern Monaco, per non parlare di Psg, Arsenal e Bayer Leverkusen perché queste sono le potenziali avversarie Bologna nel sorteggio di Champions League, adesso mettiamoci comodi perché tra poco la cerimonia avrà inizio…