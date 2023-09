Avversarie Fiorentina girone Conference League/ Il sorteggio: pericolo Eintracht (oggi 1 settembre 2023)

La Fiorentina sta per conoscere le sue avversarie nel girone di Conference League 2023-2024, in base naturalmente al sorteggio di oggi. I viola di Vincenzo Italiano si sono qualificati prima grazie all’ottavo posto dello scorso campionato che (tramite esclusione della Juventus) ha assegnato loro l’ultimo posto disponibile per le Coppe europee e di conseguenza la qualificazione alla Conference League, che però non garantisce a nessuno un posto nella fase a gironi, dunque è stato necessario superare anche lo spareggio playoff, che proprio ieri sera ha dato esito positivo per la Fiorentina dopo la partita di ritorno contro il Rapid Vienna.

Per la Fiorentina la Conference League sarà una competizione ormai ben conosciuta, dopo lo splendido cammino sino alla finale della scorsa edizione, anche se purtroppo l’epilogo contro il West Ham fu beffardo. La vittoria avrebbe garantito anche la qualificazione per l’Europa League, invece rivedremo la Fiorentina in Conference League, con l’obiettivo di essere di nuovo protagonista e naturalmente il sogno di un epilogo ancora migliore. Inutile però pensare troppo avanti: adesso è il giorno nel quale scoprire quali saranno le avversarie della Fiorentina nel girone di Conference League, che potrebbero nascondere insidie dal momento che i viola – nonostante la recente finale – hanno un ranking Uefa che li collocherà nella seconda fascia di merito.

AVVERSARIE FIORENTINA GIRONE CONFERENCE LEAGUE: LA SITUAZIONE

Non essendo testa di serie nel sorteggio, tra le avversarie della Fiorentina nel girone di Conference League ci sarà naturalmente anche una delle otto squadre che invece saranno appunto teste di serie nel sorteggio di oggi pomeriggio. Si tratterà di Eintracht Francoforte, Dinamo Zagabria, Club Brugge, AZ Alkmaar, Gent, Fenerbahce, Lilla e Ferencvaros, con i tedeschi che potrebbero essere il pericolo principale insieme magari al Club Brugge, che nella scorsa stagione riuscì a raggiungere gli ottavi di finale di Champions League, mentre altre avversarie sarebbero ampiamente alla portata pur avendo un ranking migliore rispetto ai viola.

Quanto alle altre due avversarie della Fiorentina nel girone di Conference League, non potranno ovviamente essere le squadre della seconda fascia (si evita l’Aston Villa). Dalla terza fascia arriverà una tra Gent, Zorya Luhansk, Astana, Besiktas, HJK Helsinki, Legia Varsavia, Spartak Trnava e Olimpia Lubiana. Infine, dalla quarta fascia arriverà per la Fiorentina per il girone di Conference League una rivale tra Zrinjski Mostar, KÍ Klaksvik, Aberdeen, Čukarički, Lugano, Breiðablik, Nordsjælland e Balkani per completare il gruppo da quattro squadre per mister Vincenzo Italiano, sono tutte squadre alla portata e allora l’auspicio potrebbe essere quello di evitare le trasferte più scomode.











