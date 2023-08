DIRETTA FIORENTINA RAPID VIENNA/ Video streaming tv: i precedenti sono quattro (Conference, 31 agosto 2023)

DIRETTA FIORENTINA RAPID VIENNA: I TESTA A TESTA

La diretta di Fiorentina Rapid Vienna ci presenta quattro precedenti: naturalmente il quadro è lo stesso relativo alla partita di andata, ma con in più la sconfitta che i viola hanno subito all’Allianz Stadion lo scorso giovedì, nel primo match per i playoff di Conference League. Un ko che ha sporcato il bilancio fino ad allora immacolato della Fiorentina, che aveva vinto i tre match precedenti: ricordiamo che si trattava di un secondo turno di Coppa delle Coppe nel 1961-1962 e di una semifinale unica di Mitropa Cup, nel 1965.

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE/ Partite al via, si comincia! Diretta gol live score (oggi 31 agosto 2023)

A Firenze c’è un solo precedente, il primo in termini assoluti: infatti il match di Mitropa era stato disputato a Vienna. Il 25 ottobre 1961 dunque, in Coppa delle Coppe, la Fiorentina aveva aperto nel migliore dei modi un doppio confronto poi risolto al ritorno: la squadra allenata da Nandor Hidegkuti aveva segnato due volte tra il 13’ e il 15’ con Aurelio Milani e Kurt Hamrin, poi aveva trovato il tris nel secondo tempo con Torbjorn Jonsson. Il gol del Rapid Vienna con Walter Seitl non aveva cambiato le cose in vista del secondo match: come già detto la Fiorentina avrebbe vinto anche quello, passando così il turno. Questa sera, spera di replicare quella qualificazione lontana 62 anni… (agg. di Claudio Franceschini)

Probabili formazioni Fiorentina Rapid Vienna/ Quote, dubbi per Italiano (Conference League, 31 agosto 2023)

FIORENTINA RAPID VIENNA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI CONFERENCE LEAGUE

La diretta del match Fiorentina Rapid Vienna sarà disponibile in televisione su Sky Sport e anche in chiaro su Tv8. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Sport e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Fiorentina Rapid Vienna in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone, oppure collegandosi sul sito di Tv 8.

Probabili formazioni Fiorentina Rapid Vienna/ Diretta tv: Nzola o Beltran? (playoff Conference League)

CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI FIORENTINA RAPID VIENNA SU TV8

FIORENTINA RAPID VIENNA: DENTRO O FUORI!

Fiorentina Rapid Vienna, in diretta giovedì 31 agosto 2023 alle ore 20.00 presso lo stadio Artemio Franchi di Firenze, sarà una sfida valida per il ritorno dei play off di Conference League. La Fiorentina si trova di fronte alla sfida cruciale di una rimonta per guadagnare un posto nella fase a gironi della Conference League, dopo la sconfitta per 1-0 subita in Austria la scorsa settimana. La prestazione dei viola in quella partita è stata opaca, piegati dal rigore di Grull nella prima metà di gioco e incapaci di pareggiare il punteggio nonostante un secondo tempo interamente dedicato all’attacco.

Nel frattempo, in Serie A, la squadra di Vincenzo Italiano ha ottenuto un pareggio per 2-2 contro il Lecce nel match dello scorso weekend. Nonostante avessero accumulato un vantaggio doppio al primo tempo, i viola non sono stati in grado di gestire la partita, portando il loro punteggio a 4 punti. Dall’altra parte, il Rapid Vienna giunge al Franchi con un vantaggio piccolo ma significativo, poiché ora ha la possibilità di permettersi una sconfitta per un solo gol di scarto per spingere l’incontro ai tempi supplementari. Nel contesto della Bundesliga austriaca, la squadra guidata da Zoran Barisic ha ottenuto finora 7 punti in 8 partite nelle prime cinque giornate del campionato, venendo da un pareggio interno per 1-1 contro il Tirol nell’ultimo match di domenica scorsa.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA RAPID VIENNA

Le probabili formazioni della diretta Fiorentina Rapid Vienna, match che andrà in scena allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Per la Fiorentina, Vincenzo Italiano schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Mandragora; Sottil, Bonaventura, Gonzalez; Nzola. Risponderà il Rapid Vienna allenato da Zoran Barisic con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Hedl; Schick, Querfeld, Hofman, Auer; Sattlberger, Kerschbaum; Oswald, Seidl, Grull; Burgstaller.

FIORENTINA RAPID VIENNA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Fiorentina Rapid Vienna, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Conference League. La vittoria della Fiorentina con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.15, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 7.25, mentre l’eventuale successo del Rapid Vienna, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 13.00.











© RIPRODUZIONE RISERVATA