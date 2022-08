Avversarie Fiorentina girone Conference League/ Sorteggio: rischio Villarreal

AVVERSARIE FIORENTINA GIRONE CONFERENCE LEAGUE 2022-2023: VERSO IL SORTEGGIO

La Fiorentina sta per conoscere le sue avversarie nel girone di Conference League 2022-2023. I viola di Vincenzo Italiano si sono qualificati prima grazie al settimo posto dello scorso campionato che ha assegnato loro l’ultimo posto disponibile per le Coppe europee e di conseguenza la qualificazione alla Conference League, che però non garantisce a nessuno un posto nella fase a gironi, dunque è stato necessario superare anche lo spareggio playoff, che proprio ieri sera ha dato esito positivo per la Fiorentina dopo la partita di ritorno contro il Twente.

Per la Fiorentina la Conference League sarà una competizione da non snobbare, sia perché segna il ritorno nelle Coppe europee dopo alcuni anni di assenza, sia perché nella scorsa stagione la Roma ha fornito un esempio importante, dimostrando che snobbare le Coppe “minori” è sbagliato. Seguiremo allora con attenzione che cosa farà la Fiorentina, anche se le sue avversarie nel girone di Conference League potrebbero nascondere insidie, dal momento che i viola pagheranno gli anni di assenza dalle competizioni europee con un ranking Uefa che li collocherà nella seconda fascia di merito.

AVVERSARIE FIORENTINA GIRONE CONFERENCE LEAGUE: LA SITUAZIONE

Non essendo testa di serie nel sorteggio, tra le avversarie della Fiorentina nel girone di Conference League ci sarà naturalmente anche una delle otto squadre che invece saranno appunto teste di serie nel sorteggio di Istanbul. Tra loro spiccano naturalmente Villarreal e West Ham, che essendo rispettivamente le rappresentanti di Spagna e Inghilterra sarebbero naturalmente avversarie da evitare per la Fiorentina. Hanno buona tradizione nelle Coppe europee anche Basilea e Slavia Praga, che collochiamo un gradino sotto, mentre le quattro opzioni migliori dovrebbero essere AZ Alkmaar, Gent, Istanbul Basaksehir e Partizan Belgrado, anche se in alcuni casi le trasferte potrebbero essere ostiche.

Quanto alle altre due avversarie della Fiorentina nel girone di Conference League, dalla terza fascia lo spauracchio potrebbero essere i francesi del Nizza, poi c’è anche l’Anderlecht come nome di riferimento, mentre le altre sei possibilità sono Zalgiris, Austria Vienna, Heart of Midlothian, Shamrock Rovers, Sivasspor e Vaduz. Infine, dalla quarta fascia arriverà una fra Dnipro-1, Lech Poznan, Slovacko, Silkeborg, Djurgarden, Pyunik, RFS e Balkani, sperando di evitare le trasferte più scomode.











