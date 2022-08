DIRETTA TWENTE FIORENTINA/ Video streaming video tv: l’arbitro è Radu Petrescu

DIRETTA TWENTE FIORENTINA: L’ARBITRO

Twente Fiorentina sarà diretta questa sera per il ritorno dei playoff di Conference League dall’arbitro rumeno Radu Petrescu, di conseguenza l’intera quaterna arbitrale arriverà dalla Romania. Al suo fianco ci saranno infatti i due guardalinee Radu Ghinguleac e Mircea Mihail Grigoriu, mentre il quarto uomo sarà il signor Marcel Birsan e ricordiamo che in Conference League non è per il momento prevista la presenza della VAR. Andiamo però adesso a conoscere meglio il primo arbitro designato per Twente Fiorentina: il signor Radu Petrescu è nato il 12 novembre 1982 a Bucarest, ha debuttato nel massimo campionato della sua nazione nel 2007 e ha ottenuto la qualifica di arbitro internazionale FIFA con decorrenza dal 1° gennaio 2012.

Nel corso della passata stagione, il fischietto rumeno ha diretto un incontro di Europa League, mentre per Radu Petrescu c’erano state tre uscite in Conference League: Feyenoord Slavia Praga e Leicester Randers, ma soprattutto Roma Vitesse 1-1, un pareggio sufficiente ai giallorossi per passare il turno. La Fiorentina ci metterebbe la firma… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA TWENTE FIORENTINA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Twente Fiorentina sarà garantita in Italia in chiaro per tutti su Tv8 e per gli abbonati alla televisione satellitare sui canali Sky Sport Uno (numero 201) e Sky Sport Football (203), motivo per cui si potrà anche usufruire di un servizio di diretta streaming video, cioè Sky Go oppure Now TV. Altrimenti, ci si dovrà affidare ai canali ufficiali della Uefa e della Fiorentina per gli aggiornamenti sul playoff di ritorno di Conference League.

PARTITA DECISIVA!

Twente Fiorentina, diretta dall’arbitro rumeno Radu Petrescu alle ore 19.00 di questa sera, giovedì 25 agosto 2022, si gioca per il ritorno dei playoff di Conference League presso l’FC Twente Stadion di Enschede, in Olanda. Si riparte naturalmente dal successo viola per 2-1 di giovedì scorso a Firenze, dunque la Fiorentina avrà due risultati su tre per qualificarsi alla fase a gironi, mentre con una sconfitta di misura si andrebbe ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore ed infine una vittoria del Twente con almeno due gol di scarto sancirebbe invece una dolorosa eliminazione immediata per la Fiorentina.

Dato questo quadro della situazione, bisogna ricordare che la Fiorentina di Vincenzo Italiano sta palesando le tipiche fatiche del calcio d’agosto: la vittoria dell’andata avrebbe potuto essere più netta e anche le prime due giornate di campionato hanno dato indicazioni contraddittorie all’allenatore dei toscani, che sicuramente non ha ancora trovato la migliore Fiorentina della scorsa stagione. Per adesso però l’obiettivo è superare l’ostacolo: che cosa ci dirà la diretta di Twente Fiorentina in tal senso?

PROBABILI FORMAZIONI TWENTE FIORENTINA

Diamo adesso uno sguardo alle probabili formazioni che potrebbero caratterizzare la diretta di Twente Fiorentina. Per i padroni di casa potremmo vedere in azione un modulo 4-2-3-1 con Unnerstall in porta e davanti a lui la retroguardia a quattro formata da Brenet, Hilgers, Propper e Smal; in mediana spazio per Zerrouki e Sadilek, mentre sulla trequarti dovrebbero agire Rots, Vlap e Misidjan a supporto della prima punta Van Wolfswinkel.

Quanto alla Fiorentina, ecco che mister Vincenzo Italiano dovrebbe affidarsi al modulo 4-3-3, con questi possibili undici titolari: Terracciano in porta; i quattro difensori Dodò, Milenkovic, Igor e Biraghi; nel centrocampo a tre Bonaventura, Amrabat e Duncan; infine nel tridente offensivo dovrebbero trovare spazio dal primo minuto Gonzalez, Jovic come centravanti e Sottil.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Twente Fiorentina in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. I gigliati sembrano leggermente favoriti pur giocando in trasferta: il segno 2 è quotato a 2,35, mentre in caso di segno 1 si sale a quota 2,65 ed infine con il pareggio ecco che il segno X varrebbe 3,30 volte la posta in palio.

