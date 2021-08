Avversarie Inter girone Champions League 2021-2022/ Sorteggio, chi contro i nerazzurri?

QUALI SARANNO LE AVVERSARIE DELL’INTER NEL GIRONE DI CHAMPIONS LEAGUE 2021-2022?

La risposta arriverà oggi dal tradizionale sorteggio della prima fase a gironi: per il momento, possiamo naturalmente ricordare che l’Inter parteciperà da campione d’Italia in carica a questa nuova edizione della Champions League e questa notizia non è solo un orgoglio per il fatto di indossare lo scudetto sul petto pure in campo europeo, ma è anche un elemento importante da tenere presente in ottica sorteggio, perché la squadra nerazzurra sarà in prima fascia e questo andrà ad incidere sui nomi delle avversarie dell’Inter nel girone di Champions League in questa prima avventura sotto la guida di Simone Inzaghi.

Nei tre anni precedenti l’Inter è sempre uscita proprio ai gironi, sia con Luciano Spalletti sia con Antonio Conte: inevitabilmente, il primo obiettivo dovrà essere quello di passare il turno per tornare finalmente almeno agli ottavi di finale della massima competizione europea. Vediamo però adesso chi potrebbe incrociare l’Inter sul suo cammino…

Va subito segnalato che essere in prima fascia non garantisce affatto che le avversarie dell’Inter nel girone di Champions League siano più “facili”. Infatti le teste di serie sono le detentrici di Champions ed Europa League più le sei vincitrici dei massimi campionati europei: da questo elenco sono escluse Real Madrid, Barcellona, Manchester United, Paris Saint Germain e Liverpool (oltre alla Juventus, che però l’Inter non può incrociare), tutte racchiuse in una seconda fascia di livello clamoroso, dalla quale l’Inter potrebbe augurarsi di prendere Siviglia o Borussia Dortmund – temibili, ma di certo più abbordabili.

Considerando però che passano agli ottavi le prime due di ogni girone, ecco che forse paradossalmente potrebbe essere più importante scoprire quali saranno le avversarie dell’Inter nel girone di Champions League in arrivo dalla terza e dalla quarta fascia. Ad esempio, dalla terza potrebbe essere meglio evitare Porto, Ajax e Lipsia, mentre potrebbero essere meglio Zenit o Benfica; dalla quarta il nome da evitare sarebbe il Wolfsburg.



